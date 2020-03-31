Экс-Зианджа Зи Фамелу презентовала дебютную песню

Певица-трансгендер, участница восьмого сезона вокального шоу "Голос страны" Зи Фамелу, которая ранее была известна, как Зианджа, представила первую песню под новым псевдонимом.

Выпуск дебютного сингла под новым сценическим именем певица анонсировала еще в феврале. Наконец мир может услышать композицию Fallen Angel. Ее презентация состоялась на официальном ютуб-канале Зи Фамелу.

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Артистка рассказала, что песню написала в прошлом году. Тогда она переживала сложный период. Такая проникновенная композиция пришлась по душе слушателям и поразила эмоциональностью и откровенностью.

Fallen Angel – это обычный человек, это каждый из нас. Он болеет, у него десятки вопросов в минуту, он любит пиццу, имеет проблемы с бессонницей и мечтает о лучшем будущем. Когда-то мы все были одним светом, энергией, но мы должны были упасть в эту плотную, тяжелую и часто несправедливую реальность для нашего индивидуального, уникального опыта,

– прокомментировала премьеру Зи Фамелу в публикации в инстаграме.

Зи Фамелу – Fallen Angel: слушайте песню онлайн