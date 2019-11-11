Эксклюзив: певец трибьют-шоу Адриано Челентано выступил во Львовской опере с флагом Украины

Итальянец Адольфо Себастьяни, который поражает схожестью с Адриано Челентано, произвел настоящий фурор на сцене Львовского оперного театра. Впервые во Львове солист группы "Lui e gli amici del Re" спел любимые хиты легендарного итальянца и в эксклюзивном интервью с журналистами LifeStyle 24 рассказал о знакомстве с Челентано.

Адриано Челентано – это легенда итальянской музыки и кино! О его манере держаться на сцене, харизматично приплясывая, и выразительно петь с чрезвычайным тембром – знает не одно поколение. Каждая песня артиста сразу становилась хитом и наполняла слушателя чувством любви, жизненной энергией, а также ассоциацией с той самой солнечной Италией.

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Однако 81-летний Челентано прекратил гастролировать с концертами около 10 лет назад. Но настоящие чудеса случаются. Так, в Италии проживает певец Адольфо Себастьяни, который очень похож на Адриано. Сходство двух артистов не только внешнее, а проявляется даже в тембре голоса и в природной харизме!

Адольфо – солист группы "Lui e gli amici del Re" (с итальянского переводится как "Он и друзья Короля"), целью которого является воплощение творчества легендарного итальянца. Во вторник, 12 ноября, трибьют шоу Челентано впервые выступил во Львове. Артист, который имел немного свободного времени и решил прогуляться по городу, был потрясен львовской архитектурой и сравнил Львов с французским Парижем.



Адольфо Себастьяни / Фото: KONTRAMARKA

Адриано Челентано порекомендовал Адольфо Себстьяни поехать в Украину

Адольфо Себастьяни рассказал, что именно легендарный Челентано посоветовал ему поехать в Украину с концертами. Певец вспомнил со сцены Львовской оперы о том, как когда-то Адриано познакомился с украинской девушкой и посвятил ей песню "Pay, Pay, Pay".

Адриано всегда был хорошо настроен по отношению к Украине. Он когда-то написал песню, которая была посвящена девушкам с восточных территорий Европы "Pay, Pay, Pay". Когда еще итальянские певцы не выступали в Украине, именно он посоветовал мне приехать сюда. Сказал: "Езжай в Украину, потому что я сам не могу – боюсь путешествовать, летать... А ты должен ехать",

– признался Себастьяни в интервью журналистам LifeStyle 24.

Адриано Челентано – "Pay, Pay, Pay": слушайте песню тут

Как прошло знакомство Адольфо Себастьяни и Адриано Челентано

Адольфо Себастьяни вспоминает, как раньше подрабатывал пианистом в баре, когда ему сказали о сходстве с итальянским певцом Адриано Челентано.

"Я был пианистом в баре. И однажды проходил мимо мужчина и сказал, что мой голос подобен Челентано. Он предложил сделать совместный проект, который будет посвящен Челентано. У нас есть оркестр "Lui e gli amici del Re", в котором участвуют 12 человек. Ежегодно мы улучшали качество группы и впоследствии сам Челентано начал просматривать видео", – рассказал "двойник".

Около 18 лет назад состоялось первое знакомство Адольфо Себастьяни и Адриано Челентано. С тех пор итальянцы встречаются минимум раз в год. По словам Адольфо, Адриано очень доволен тем, что делает группа.

В нашу первую встречу я был очень взволнован, дрожал... С ним (Адриано Челентано, – LifeStyle 24) очень легко общаться, он – великий человек,

– добавил Себастьяни.



Адольфо Себастьяни и Адриано Челентано / Архивное фото / Instagram / @adolfosebastiani

Так, Адриано и Адольфо действительно поражают сходством. А на вопрос, чем они отличаются, Себастьяни в шутку отвечает: "Челентано на 20 лет старше".

Добавим, что на трибьют шоу Адриано Челентано во Львове были проданы все билеты. Адольфо Себастьяни не только исполнял известные хиты на сцене, но и даже выходил к зрителям, фотографировался с ними, исполняя песню Susanna. В конце неожиданно под композицию L'italiano певец вышел на сцену с двумя флагами – Италии и Украины.



Адольфо Себастьяни / Фото: KONTRAMARKA

"Я вернусь во Львов. Привезу даже свою жену. Весной", – обещает Адольфо Себастьяни. Следующий концерт трибьют шоу Адриано Челентано во Львовском оперном театре запланирован на 31 марта. Официальные билеты уже в продаже на kontramarka.ua.

Концерт группы "Lui e gli amici del Re" во Львове / Фото: KONTRAMARKA