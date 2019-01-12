"Эксклюзивность момента": Оля Фреймут опубликовала редкое фото с мужем

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Оля Фреймут
Оля Фреймут / Instagram/ @freimutolia

Знаменитая украинская телеведущая Оля Фреймут редко делится фотографиями детей и мужа Владимира Локотка. Однако с отдыха, на который их семья отправилась в полном составе, любимый "инспектор мост" опубликовала несколько трогательных снимков.

Ольга Фреймут поклонница фразы "счастье любит тишину", поэтому снимки с закулисья личной жизни ведущей увидеть можно крайне редко. Однако, похоже, что рождественские каникулы звездной семьи прошли настолько сказочно, что сложно удержаться от публикации нескольких фотографий.

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Ольга Фреймут с мужем Владимиром Локотко и детьми 12-летней Златой Митчелл, 2-летним Валерием и 1-летней Евдокией проводят новогодний отдых на горнолыжном курорте в Пеннинских Альпах, в городке Церматт. Этот небольшой поселок с невероятными видами расположен в Швейцарии, недалеко от границы с Италией.

Семья отдыхает в поселке, который называют центром альпинизма, уже более недели. Накануне Оля Фреймут поделилась фотографией с сыном Валерием и дочерью Евдокией, которых держала на руках на фоне вечерних гор. А новый снимок ведущая опубликовала с отцом детей, Владимиром Локотко. Влюбленные красиво позировали на вершине горы в лыжных костюмах. Мужчина мягко улыбался на камеру и нежно обнимал Олю за тонкую талию.

Эксклюзивность момента мы понимаем лишь со временем. Какое счастье жить каждой секундой,
– прокомментировала фото Ольга Фреймут.

Оля Фреймут
Ольга Фреймут и Владимир Локотко / Instagram / @freimutolia

Несколько дополнительных снимков Оля Фреймут опубликовала в Insta-stories.

Сторіс Олі Фреймут Оля Фреймут і її чоловік Володимир Локотко
Insta-stories Оли Фреймут / Instagram / @freimutolia

Теги: Новости Украины LifeStyle Ольга Фреймут
Источник: 24 канал
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