Эксклюзивный показ: украинский дизайнер Andre Tan откроет весенний Junior Fashion Week

Более 40 дизайнеров и модных детских брендов представят свои весенне-летние коллекции в рамках второй недели модных показов Junior Fashion Week.

Детская мода занимает на мировой fashion-арене ничуть не менее значимое место, чем взрослая. Модные показы, ориентированные на детей и их родителей, ежегодно проходят в Нью-Йорке, Лондоне, Милане, Париже и других мировых столицах. Свои коллекции детских линеек одежды здесь представляют Marc Jacobs, Roberto Cavalli, Sonia Rykiel, Diesel, Miss Blumarine, Disney и другие популярные бренды и дома.

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В прошлом году к числу городов, что регулярно знакомят модных редакторов, журналистов, стилистов, fashion-критиков и других экспертов индустрии с новыми детскими трендами, наконец, присоединился и Киев – в городе появилась своя собственная международная неделя детской моды Junior Fashion Week.



Junior Fashion Week пройдет в КВЦ "Парковый"

21-24 марта Junior Fashion Week пройдет в КВЦ "Парковый" уже во второй раз. В самом начале весны украинские дизайнеры, работающие с одеждой и аксессуарами, созданными для детей, представят свои коллекции на весну-лето 2019 года. Традиционно неделя будет состоять из двух частей: представление коллекций на подиуме и образовательной программы, включающей в себя лекторий для взрослых и мастер-классы для молодых участников мероприятия.



Откроет нынешний фестиваль Андре Тан

Открывать Junior Fashion Week в этом году будет известный украинский дизайнер Andre Tan с презентацией новой коллекции детской линейки Andre Tan Kids. На подиуме модельер представит модели для детей в возрасте от 3 до 11 лет. Кроме повседневной одежды, будет представлена fashion-капсула вечерних нарядов для маленьких модниц. Показ Andre Tan состоится 21 марта и даст старт всей модной неделе.



Развитие детской моды – основная цель этого показа

Junior Fashion Week – единственное профессиональное мероприятие страны, посвященное детской моде, основанный в Украине осенью 2018 года. Организатором мероприятия выступает благотворительный фонд мецената Натальи Коваленко NK Foundation.

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Главная цель мероприятия – развитие детской моды и поддержка украинских дизайнеров и брендов, работающих в этом сегменте одежды, повышение интереса к их продукции и увеличение эстетических требований в массового покупателя. Важной целью также является создание благоприятных условий для развития детей в сфере моды и дизайна, предоставление площадки для их творческой самореализации.



Учредителем Junior Fashion Week является Наталья Коваленко

Детальная программа весеннего fashion-марафона будет объявлена в скором времени. Следить за анонсами можно на официальном сайте организаторов, а также на странице в Facebook.

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