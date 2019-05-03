Элегантность и классика: Моника Белуччи снялась для австралийского журнала INPRINT

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Моника Белуччи для INPRINT
Моника Белуччи для INPRINT / Instagram / @inprint_magazine

Итальянская модель и актриса Моника Беллуччи излучает настоящую женскую красоту на страницах австралийского глянца INPRINT. Несмотря на простоту фотосессии, образ итальянской актрисы получился элегантным и изысканным.

Для фотоистории 54-летняя актриса примерила довольно скромный наряд. На обложке она предстала в водолазке черного цвета и простых джинсах. На лице – минимум макияжа, роскошные темные волосы свободно спадают на плечи, на пальце сияет роскошный перстень Cartier. Также, в рамках фотосессии Моника примерила другие, не менее обыденные вещи: нюдовые свитера, бежевое пальто и светло-серый костюм, передает The Daily Mail.

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Моника Белуччи для INPRINT / Instagram / @inprint_magazine

Более откровенным является фото, на котором звезда позирует лежа на кровати с расстегнутыми джинсами.


Моника Белуччи для INPRINT / The Daily Mail 

На фотографиях Моника Белуччи выглядит счастливой и спокойной. Возможно, на это влияет ее роман с 36-летним французским художником Николя Лефевром, владельцем галереи в Париже. У художника есть дочь Анайя, которой шесть лет. У Моники тоже есть дети – 14-летняя Дива и 8-летняя Леони от брака с Венсаном Касселем, но это не мешает 54-летней Монике посещать светские мероприятия и иметь отношения с довольно молодым для нее мужчиной. Пара не скрывает своих чувств и периодически попадает в поле зрения папарацци.

Автор: Валерия Жадан

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Теги: LifeStyle Моника Беллуччи Мода
Источник: LifeStyle 24
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