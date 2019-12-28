Элина Иващенко – победительница шоу "Х-фактор" 10 сезон: интересные факты из жизни участницы

Невероятная Элина Иващенко одержала победу в грандиозном шоу "Х-фактор" 10 сезон. LifeStyle24 собрал для вас интересную биографию талантливой участницы проекта. Чем известна Элина Иващенко – читайте в нашем материале.

В воскресенье, 28 декабря, певческое шоу "Х-фактор" закончило поиск уникальных голосов – в этот вечер прошел финал, который запомнился всем зрителям. Судьями проекта стали – известная певица Настя Каменских, продюсер Игорь Кондратюк, популярная артистка Оля Полякова и певец Андрей Данилко.

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А победу в шоу одержала наставница Игоря Кондратюка из категории "Девушки" – Элина Иващенко. Девушка с каждым выходом на сцену удивляла жюри и зрителей проекта. Юная певица прошла довольно сложный путь на проекте.

Мы расскажем вам историю красивой и талантливой участницы из маленького города Бровары, которая поражает своей жаждой творческих взлетов и прошла довольно сложный путь на проекте. Именно поэтому Элине удалось выиграть и стать лучшей в 10 сезоне "Х-фактора". О жизни, становлении, любви к музыке и планах на будущее – читайте дальше в материале LifeStyle24.

О семье и издевательствах в школе. Известно, что Элина Иващенко из Броваров. Девочка – сирота, которую после смерти мамы воспитывали бабушка с дедушкой. Участница рассказала, что пережила школьную травлю и высмеивание из-за лишнего веса, переступала через унижение и шаг за шагом упорно шла к своей цели – стать певицей.

Об участии в музыкальных конкурсах. У нее уже были победы на различных певческих конкурсах, в том числе и гран-при на Всеукраинском фестивале "Черноморские игры-2018". Интересно, что 17-летняя Элина Иващенко в 2016 году уже победила в проекте "Голос.Дети-2016" на телеканале 1+1. Однако девушка не прекратила музыкальную карьеру и продолжает покорять сцену и идти к своей цели.



Элина Иващенко победила в шоу "Голос. Дети " / Фото из твитера

О шоу "Х-фактор" и наставнике. После участия в различных конкурсах, она решила продолжать идти дальше в музыкальной карьере. Поэтому Элина приняла участие в десятом сезоне вокального шоу "Х-фактор". Также она мечтает представить Украину на "Евровидении".

Участница шоу рассказала, как ей работается в команде наставника Игоря Кондратюка.

"Я всегда говорю, что Игорь Васильевич просто душка. Он такой милый. Раньше я думала, что Кондратюк самый строгий судья на проекте, но я ошибалась. Мы быстро нашли с ним общий язык, можем говорить абсолютно на разные темы. Я счастлива, что в его команде. Но признаюсь, что в начале сезона "Х-фактора", когда не знала, кто займет кресла судей, я хотела попасть в команду Андрея Данилко, – призналась Элина.

Что такое Х-фактор?Это музыкальное талант-шоу, основной целью которого является поиск и развитие песенного таланта конкурсантов. Все участники выбираются путем публичных прослушиваний. 14 сентября 2019 года в Украине стартовал 10 сезон шоу "Х-фактор".