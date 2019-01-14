Элизабет Херли засветила пышную грудь в откровенном декольте: фото

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Элизабет Херли
Элизабет Херли / Instagram / @/elizabethhurley1

Элизабет Херли – это британская актриса, которая стала звездой социальных сетей. Женщина часто показывает соблазнительные фото, демонстрируя идеальную фигуру. Самое интересное, что англичанке – 53 года!

О своих путешествиях и новых пикантных фото Элизабет чаще всего публикует на своей странице в Instagram.

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Так, 53-летняя красавица отправилась в Марокко. Днем Херли посетила автогонки в рамках соревнований Формулы-Е, когда там состоялся тест новичков.

Елізабет Херлі
Элизабет Херли / Getty Images

А вечером звезда вышла на публику в роскошном блестящем вечернем платье темно-красного цвета с глубоким декольте.

"Замечательные выходные в Марракеше", – отмечали Элизабет в своей социальной сети.

Елізабет Херлі
Элизабет Херли / Getty Images

Теги: LifeStyle Эротика Мода
Источник: Lifestyle
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