Элтон Джон рассказал, что не хотел убирать из фильма "Рокетмен" секс-сцены и кадры с наркотиками

Вскоре на большой экран выйдет биографическая лента о знаменитом британском рок-музыканте, покорившем весь мир. В одном из интервью сэр Элтон Джон рассказал, какие картины категорически не хотел убирать из фильма.

Биографическую картину "Рокетмен" представили на Каннском кинофестивале, который на днях завершил принимать гостей на красной дорожке. Поклонники с нетерпением ждут премьеры фильма, чтобы узнать еще больше интересных деталей о своем кумире. Однако, как признался Элтон Джон для издания The Guardian, не все сцены, которые он хотел бы видеть в ленте, попали в основной сюжет.

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По его словам, из сценария фильма о его истории успеха и жизненном пути убрали сцены, которые он категорически не хотел вырезать. Элтон Джон рассказал, что создатели проекта таким образом хотели повысить рейтинг картины, позволив зрителям 13+ лет посетить премьеру. Однако рок-музыкант отмечает, что выступал против такого решения, поскольку оно будет противоречить действительным фактам.

Я не жил жизнью, которой можно присвоить рейтинг 13+. Я не хотел, чтобы картина была наполнена наркотиками и сексом, но все знают, что у меня было много и того, и другого в 70-х и 80-х годах. Не было особого смысла делать фильм, в котором я после концерта спокойно возвращаюсь в гостиничный номер со стаканом теплого молока и Библией,

– откровенно заявил Элтон Джон.