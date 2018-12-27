Эльза Госк очаровала сеть романтичным фото с бойфрендом: младенческий кадр

После католического Рождества прошло два дня, а знаменитости продолжают делиться фотографиями с праздников и рождественских каникул. Так, знаменитый "ангел" Victoria's Secret Эльза Госк порадовала своих поклонников трогательным снимком, на котором она романтично целуется со своим возлюбленным Томом Дейли.

После Рождества влюбленные отправились на романтический уикенд в один из самых романтичных и красивых городов мира – в Нью-Йорк. Они гуляли по шумным улицам и фотографировались возле Рокфеллерского центра. Новые фото Эльза Госк опубликовала на своей странице в Instagram.

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Элегантная и роскошная шведская модель позировала перед камерой в коричневой дубленке и белом берете. На ее плече была коричневая поясная сумка от Louis Vuitton. Романтический момент со своим возлюбленным Томом Дейли Эльза сняла возле катка, рядом с Рокфеллерским центром. На фотографии влюбленные романтично целуются на фоне большой Нью-Йоркской елки.



Эльза Госк / Instagram / @hoskelsa



Модель провела рождественские каникулы со своим бойфрендом в Нью-Йорке / Instagram / @hoskelsa