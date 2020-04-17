Эльза Хоск полностью обнажилась для утренней съемки: эротические кадры 18+

Известная шведская модель даже во время карантина продолжает позировать в многочисленных домашних съемках. Обычно Эльза Хоск не заморачивалась нарядом для новых кадров, ведь такое тело нельзя прятать за одеждой. Так, звезда обнажилась в собственной ванной и топлес нежилась в постели.

Если одни не знают, чем развлечь себя на карантине, то 31-летняя Эльза Хоск изо дня в день находит новые идеи для домашних съемок в собственной квартире. На этот раз локациями для провокационных кадров стали ванная и кровать. Сама же модель позировала перед камерой полностью обнаженной.

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Звезда решила показать фолловерам, как проходит ее утро на карантине. Для черно-белых фотографий Эльза Хоск позировала топлесс. Соблазнительная блондинка наслаждалась кофе в роскошной ванной, прикрыв голую грудь руками. Она также продемонстрировала, как нежится в постели, закутавшись в одеяло. Такая пикантная поза позволила модели засветить стройные длинные ноги и упругие ягодицы без белья.



Эльза Хоск полностью обнажилась для утренней съемки / Instagram / @hoskelsa



Эльза Хоск полностью обнажилась для утренней съемки / Instagram / @hoskelsa

Кроме того, Эльза Хоск призналась, что даже в условиях самоизоляции ежедневно занимается гимнастикой. По словам знаменитости, именно спорт помогает ей держать в тонусе как тело, так и мысли. Модель показала, что для тренировок она надевает соблазнительное черное боди с обнаженной спиной, которое подчеркивает ее хрупкую фигуру. Look она дополнила массивными белыми кроссовками и высокими носками.



Эльза Хоск занимается спортом на карантине / Instagram / @hoskelsa