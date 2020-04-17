Эльза Хоск полностью обнажилась для утренней съемки: эротические кадры 18+
Известная шведская модель даже во время карантина продолжает позировать в многочисленных домашних съемках. Обычно Эльза Хоск не заморачивалась нарядом для новых кадров, ведь такое тело нельзя прятать за одеждой. Так, звезда обнажилась в собственной ванной и топлес нежилась в постели.
Если одни не знают, чем развлечь себя на карантине, то 31-летняя Эльза Хоск изо дня в день находит новые идеи для домашних съемок в собственной квартире. На этот раз локациями для провокационных кадров стали ванная и кровать. Сама же модель позировала перед камерой полностью обнаженной.
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Звезда решила показать фолловерам, как проходит ее утро на карантине. Для черно-белых фотографий Эльза Хоск позировала топлесс. Соблазнительная блондинка наслаждалась кофе в роскошной ванной, прикрыв голую грудь руками. Она также продемонстрировала, как нежится в постели, закутавшись в одеяло. Такая пикантная поза позволила модели засветить стройные длинные ноги и упругие ягодицы без белья.
Эльза Хоск полностью обнажилась для утренней съемки / Instagram / @hoskelsa
Эльза Хоск полностью обнажилась для утренней съемки / Instagram / @hoskelsa
Эльза Хоск занимается спортом на карантине / Instagram / @hoskelsa
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