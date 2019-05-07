Эми Шумер родила первенца

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Эми Шумер
Эми Шумер / Фото из открытых источников

37-летняя американская комедийная актриса Эми Шумер совсем недавно поделилась радостной вестью – она родила мальчика.

Звезда фильма "Девушка без комплексов" родила своему мужу Крису Фишеру сына. О пополнении в семье супругов сообщили, опубликовав в Instagram фото с новорожденным малышом, сделанное в родильном отделении госпиталя.

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Прошлой ночью, в 22:55, появился на свет наш королевский ребенок,
– сообщила Шумер подписчикам.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10:55 pm last night. Our royal baby was born.

Допис, поширений користувачем @ amyschumer

Это первый ребенок для Эми Шумер и ее мужа Криса Фишера. Пара вышла замуж в феврале прошлого года только через три месяца после начала романа. В октябре 2018 звезда объявила о том, что вскоре они с любимым станут родителями. Только вчера Шумер рассекретила пол ребенка, сообщив поклонникам о том, что ждет сына.

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Теги: Голливуд LifeStyle
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