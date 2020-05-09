Эмили Ратажковски засветила грудь в кружевном белье: пикантное фото

Американская модель и актриса не упускает ни одного случая, чтобы показать безупречные формы своего тела. Так, съемки Эмили Ратажковски происходят преимущественно в белье. В этот раз она позировала в соблазнительном боди лилового цвета, которое едва прикрыло грудь.

Традиционно кадр появился в инстаграм-профиле звезды, которая даже в течение карантина не уменьшает свою активность в социальных сетях. На минималистическом фото ничего не отвлекает внимание от Эмили Ратажковски – никаких умопомрачительных пейзажей и оригинальных поз. Провокации хватило в наряде модели.

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Она позирует в одной из комнат собственного дома на фоне белой стены, сосредоточив взгляд на фотографе. На ней роскошное кружевное белье – боди лилового цвета с откровенным и глубоким декольте. Тонкие бретели на шее подчеркнули женственность тела Эмили Ратажковски, а полупрозрачная ткань белья едва прикрывала пышную грудь.

Манекенщица ограничилась лишь макияжем шоколадных оттенков, оставив свои волосы взъерошенными, словно после сна. Эмили решила не отвлекать внимание от бюста никакими украшениями на шее, избрав массивные серьги.

Так, звезда придерживается изоляции, однако, как и большинство людей по всему миру, тоскует по привычному ритму жизни. В инстаграме Эмили Ратажковски опубликовала один из своих выходов в карантин и призвала поклонников одеваться так даже дома. На снимке она одета в белую приталенную юбку длины миди и кроп-топ с пикантным декольте. Знаменитость также выбрала солнцезащитные очки, оригинальную сумку и светло-коричневые босоножки на каблуке. В таком образе модель показала стройное тело и подтянутый живот.