Эмили Ратаковски ошеломила выходом на The Art of Elysium: яркие фото

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Эмили Ратаковски
Эмили Ратаковски / Instagram/ @modavesosyete

Знаменитая американская модель Эмили Ратаковски, которая основала свой собственный бренд белья Inamorata Swim, посетила благотворительный вечер, который состоялся 5 января в Лос-Анджелесе.

Немало звезд посетили благотворительное мероприятие в Лос-Анджелесе, в Калифорнии в вечер субботы, 5 января. Среди присутствующих гостей Руни Мара, Лили Коллинз, Николь Шерзингер, Ратаковски и многие другие. На благотворительный вечер все знаменитости пришли в изысканных нарядах и роскошных платьях.

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27-летняя американская модель Эмили Ратаковски поразила поклонников своим образом. Для светского мероприятия владелица бельевого бренда выбрала огненно красное платье с юбкой плиссе к полу от Dundas, норвежского дизайнера Питера Дундас.

Особенностью платья стал шлейф, который простирался от верха спины. Глубокое декольте и обтягивающий стиль платья подчеркнули красивый бюст и тонкую талию модели. Эмили Ратаковски решила дополнить вечерний образ массивными серьгами с изумрудным камнем.

Емілі Ратажковскі
Эмили Ратаковски / Instagram / @modavesosyete
Теги: LifeStyle Мода Эмили Ратажковски
Источник: 24 канал
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