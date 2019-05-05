Эмили Ратаковски показала соблазнительные формы в фотосессии для собственного бренда: фото
Модель Эмили Ратаковски в очередной раз взбудоражила сеть привлекательными фотографиями для рекламной кампании собственного бренда купальников, а теперь ещё и летней одежды, Inamorata.
Снимки с фотосессии собственной коллекции летней одежды Эмили опубликовала на своей странице в Instagram.
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Как сообщает сама модель, ее новая линия BODY – это "гораздо больше, чем нижнее белье", ведь в коллекции есть также кроп-топы, велосипедки, кружевные боди, стринги и тому подобное.
Эмили Ратаковски / Instagram / @emrata
Что интересно, каждый предмет одежды, представленный Ратаковски, назван в честь любимых улиц Эмили в Нью-Йорке, а сама коллекция относительно демократично стоит (любой предмет – не дороже 55 долларов).
Эмили Ратаковски / Instagram / @inamoratawoman
Эмили Ратаковски / Instagram / @emrata
Эмили Ратаковски / Instagram / @emrata
Эмили Ратаковски / Instagram / @emrata
Эмили Ратаковски / Instagram / @inamoratawoman