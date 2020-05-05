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Эмили Ратаковски показала точеную фигуру в обольстительной ночной рубашке: фото

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Эмили Ратаковски
Эмили Ратаковски / Instagram / @emrata

Британская модель Эмили Ратаковски проводит карантин в домашней изоляции. Но это не стало на пути публикаций эротического контента в инстаграме и демонстрации роскошных стройных форм.

28-летняя звезда только недавно представила свою новую коллекцию купальников, которые не могут не вызывать восхищения. Яркие принты, оригинальный крой и соблазнительные вырезы с бретелями – что еще нужно для идеального вида на пляже. Впрочем, Эмили не остановилась на провокациях и выставила в инстаграме новые фото, которые уже получили одобрение поклонников.

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Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata)

 

На них модель позирует в обтягивающей ночной рубашке черного цвета, которая прекрасно подчеркивает ее стройную фигуру и худобу. Соблазнительные разрезы в зоне бедер и тонкие бретели добавляют пикантности образу, а естественный макияж и распущенные волосы – натуральности и легкости. В руках девушка держит бокал красного вина и нежится под лучами солнца у окна. "Фото, сделанные мужчиной", – говорится в подписи к снимкам.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata)

 

Вместе с этим Эмили опубликовала архивные фото с "фэшн-Оскара" Met Gala, который должен был состояться в Нью-Йорке 4 мая, но его отменили из-за пандемии коронавируса. На снимках Ратаковски демонстрирует сексуальный образ с красной дорожки, который покорил всех поклонников.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata)

 

 

Автор: Надежда Биленко
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Стиль и мода Эротика Эмили Ратаковски
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