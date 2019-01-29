Эмили Ратаковски поразила снимком без белья: пикантное фото

Знаменитая Instagram-дива и одна из самых сексуальных моделей мира продолжает удивлять поклонников откровенными фото. Так, недавно 27-летняя Эмили Ратаковски позировала перед камерой в майке, которую надела на голое тело.

Американская модель и актриса любит сниматься в откровенных фотосъемках и делиться пикантными снимками с поклонниками, которые в свою очередь засыпают ее комплиментами по поводу ее стройности и сексуальности.

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Недавно Эмили Ратаковски опубликовала горячий снимок, на котором в очередной раз продемонстрировала свое увлечение трендом об отказе от нижнего белья. Модель надела белую майку на голое тело, сквозь ткань просвечивала ее грудь. К слову, в таком образе Эмили фотографировалась не дома, а за трапезой, поскольку на столе лежали столовые приборы, а сама она сидела на диване, который напоминает ресторанную атрибутику.

Изюминкой ее образа стали стильные очки с прозрачными стеклами круглой формы.