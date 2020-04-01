Эмили Ратаковски прикрыла обнаженную грудь собакой: горячее фото

Сексапильная брюнетка знает, как вызвать волну комментариев и тысячи лайков в своем инстаграме. Эмили Ратаковски в очередной раз похвасталась своим телом довольно интересным способом.

Чтобы засветить свою стройную фигуру, 28-летняя манекенщица прибегает ко всем возможным способам. Красавица решила попозировать на полу в объятиях своей собаки. У нее нет комплексов и мнения чужих людей Эмили тоже не боится. Поэтому на новой фотографии появилась только в трусиках и халате.

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"Он так устал от объятий", – подписала фото Ратаковски.

Английская модель обнимает собаку пастушьей породы Коломбо. Недавно домашнему любимцу исполнился 1 год. Модель завела собаку вместе со своим мужем Себастьяном Бир-Макклардом.

"Коломбо исполнился год. Наш настоящий сын и ангелочек. Я до сих пор не могу поверить, что он вырос с 6 килограммов в восемь недель до 36 килограммов за один быстрый год", – написала манекенщица.

Коломбо часто можно увидеть на фотографиях Ратаковски. Папарацци подлавливают модель с ним на стритстайл-выходах или просто во время домашних прогулок.

Смотрите фото Эмили Ратаковски с собакой Коломбо: