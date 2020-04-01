24 Канал Техно Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер
more

Эмили Ратаковски прикрыла обнаженную грудь собакой: горячее фото

- Читати новину українською
Эмили Ратаковски публикует откровенные фото / Фото из инстаграма

Сексапильная брюнетка знает, как вызвать волну комментариев и тысячи лайков в своем инстаграме. Эмили Ратаковски в очередной раз похвасталась своим телом довольно интересным способом.

Чтобы засветить свою стройную фигуру, 28-летняя манекенщица прибегает ко всем возможным способам. Красавица решила попозировать на полу в объятиях своей собаки. У нее нет комплексов и мнения чужих людей Эмили тоже не боится. Поэтому на новой фотографии появилась только в трусиках и халате.

Жарко Сексапильная Деми Роуз похвасталась обнаженной грудью: фото 18+

"Он так устал от объятий", – подписала фото Ратаковски.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

He’s so sick of the snuggles

Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata)

Английская модель обнимает собаку пастушьей породы Коломбо. Недавно домашнему любимцу исполнился 1 год. Модель завела собаку вместе со своим мужем Себастьяном Бир-Макклардом.

"Коломбо исполнился год. Наш настоящий сын и ангелочек. Я до сих пор не могу поверить, что он вырос с 6 килограммов в восемь недель до 36 килограммов за один быстрый год", – написала манекенщица.

Коломбо часто можно увидеть на фотографиях Ратаковски. Папарацци подлавливают модель с ним на стритстайл-выходах или просто во время домашних прогулок.

Смотрите фото Эмили Ратаковски с собакой Коломбо:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata)

 

Автор: Надежда Биленко
Теги: LifeStyle Эротика Эмили Ратажковски
Комментарии

Читайте также

сегодня , 17:00 Как приготовить хумус: рецепт вкусной закуски
Food and Drinks 11692
сегодня , 13:03 Забавные розыгрыши и шутки на 1 апреля, которые точно запомнятся всем
Новини культури 19706
сегодня , 15:17 Продлят ли карантин после 24 апреля: прогнозы экспертов
Новини України 248196
сегодня , 20:02 "Ничто не случается дважды" 2 сезон: какие перипетии ждали героев в 5 и 6 сериях
Кіно 8171
сегодня , 13:06 Коронавирус в России: зафиксировано более 2700 больных
Лікування 136833
сегодня , 12:42 Коронавирус в Украине: количество больных – 669
Лікування 161698
сегодня , 12:02 Правда или ложь: легко ли тебя обмануть
Новини культури 3491
сегодня , 13:35 Пенсия с 1 апреля в Украине: кто получит дополнительную тысячу и кому начислят 500 гривен
Новини України 42495
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
сегодня 14:30 Сериалы апреля: самые интересные премьеры, которые достойны вашего внимания
Юлія Михайлова
сегодня 13:03 Забавные розыгрыши и шутки на 1 апреля, которые точно запомнятся всем
Олена Булан
сегодня 11:23 Великий пост 2020: важные даты, правила и приметы
сегодня 11:01 Календарь стрижек на апрель 2020: интересные советы
Квітослава Туз
сегодня 10:42 День смеха: 6 лучших розыгрышей голливудских звезд
Юлія Михайлова

Новости
Больше новостей
Залиште відгук