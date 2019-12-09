Эмили Ратаковски топлес засветила стройную фигуру: пикантные фото

Популярная модель и звезда социальных сетей Эмили Ратаковски ошеломила подписчиков в инстаграме новыми провокационными фотографиями.

Новые фото Эмили Ратаковски опубликовала на своей странице в инстаграме. На снимках модель позирует спиной к камере топлес.

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В подписи 28-летняя знаменитость анонсировала выход новой коллекции собственного бренда Inamorata. Эмили после запуска в продажу белья и одежды начала разрабатывать дизайны аксессуаров. Девушка представила серьги в форме женского тела, которые повторяют изгибы тела Ратаковски.

Я спросила своего отца (моего любимого художника), может ли он нарисовать женскую фигуру одной единственной линией, и это результат: очень особенное представление того, что на самом деле означает Inamorata,

– добавила в подписи дизайнер.

Так, в рекламной кампании звезда снялась обнаженной. Стоимость сережек от Эмили составляет около 135 долларов.



Эмили Ратаковски / Instagram / @emrata



Эмили Ратаковски / Instagram / @emrata



Эмили Ратаковски / Instagram / @emrata



Эмили Ратаковски / Instagram / @emrata



Эмили Ратаковски / Instagram / @emrata