Эмили Ратаковски топлес засветила стройную фигуру: пикантные фото

37 Читати новину українською
Эмили Ратаковски / Instagram / @emrata

Популярная модель и звезда социальных сетей Эмили Ратаковски ошеломила подписчиков в инстаграме новыми провокационными фотографиями.

Новые фото Эмили Ратаковски опубликовала на своей странице в инстаграме. На снимках модель позирует спиной к камере топлес.

Читайте также: Эмили Ратаковски показала обнаженное тело топлес: фото 18+

В подписи 28-летняя знаменитость анонсировала выход новой коллекции собственного бренда Inamorata. Эмили после запуска в продажу белья и одежды начала разрабатывать дизайны аксессуаров. Девушка представила серьги в форме женского тела, которые повторяют изгибы тела Ратаковски.

Я спросила своего отца (моего любимого художника), может ли он нарисовать женскую фигуру одной единственной линией, и это результат: очень особенное представление того, что на самом деле означает Inamorata,
– добавила в подписи дизайнер.

Так, в рекламной кампании звезда снялась обнаженной. Стоимость сережек от Эмили составляет около 135 долларов.

Емілі Ратажковскі
Эмили Ратаковски / Instagram / @emrata

Емілі Ратажковскі
Эмили Ратаковски / Instagram / @emrata

Емілі Ратажковскі
Эмили Ратаковски / Instagram / @emrata

Емілі Ратажковскі
Эмили Ратаковски / Instagram / @emrata

Емілі Ратажковскі
Эмили Ратаковски / Instagram / @emrata

Нормандский саммит в Париже: с Путиным уже произошел конфуз – видео
сегодня
10271
Теги: Мода Эмили Ратажковски LifeStyle Эротика
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 17:22 "Достать ножи": головоломка с убийством
Юлія Ліпенцева 83
7 декабря 20:05 Личное становится публичным: кто из звезд опозорился из-за скандальных постов в сети
Надія Біленко 895
7 декабря 16:10 Зимняя страна на ВДНХ: куда пойти в Киеве на зимние праздники
Юлія Турелик 1668
7 декабря 15:05 Женские прически на короткие, средние и длинные волосы: лучшие идеи
Квітослава Туз 10699
6 декабря 18:51 Куда пойти в Киеве на выходных: афиша на 6 – 8 декабря
Уляна Журба 584
Новости
Больше новостей
Залиште відгук