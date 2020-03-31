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Эмилия Кларк пригласила поклонников на онлайн-обед

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Эмилия Кларк / Фото: Getty Images

Знаменитая британская актриса, звезда сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк пригласила поклонников на виртуальный обед для того, чтобы собрать средства на борьбу с коронавирусаом.

В нелегкое для всей планеты время знаменитости пытаются помочь и делают благотворительные взносы для предотвращения распространения пандемии коронавируса. К числу этих звезд присоединилась и актриса Эмилия Кларк. Она предложила своим подписчикам пообедать с ней в онлайн-режиме. Детали такой акции она рассказала на личной странице в инстаграме.

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Розыгрыш девушка организовала для того, чтобы призвать поклонников из разных уголков планеты пожертвовать деньги для ее благотворительного фонда SameYou. В целом работа фонда направлена ​​на помощь людям, которые восстанавливаются после травм головного мозга и инсультов. Но в трудное время для всей Земли Эмили направила инициативу на создание коек для пациентов с COVID-19.

Кларк отметила, что среди тех, кто внес благотворительный взнос, случайным образом выберет 12 счастливчиков, которые смогут присоединиться к ней с помощью видеосвязи и они вместе пообедают.

Как бы вы отреагировали на предложение пообедать со мной? Мы вместе что-нибудь приготовим, а затем устроимся удобнее, чтобы поесть и обсудить множество вещей. Поговорим и о том, как вы себя чувствуете в изоляции, о ваших страхах. А также вспомним смешные видео и тот факт, что я не умею готовить. Так что это точно будет весело и интересно,
– рассказала знаменитость.

Отметим, по состоянию на 31 марта в мире зафиксировали 823 200 случаев заболевания коронавирусом. Болезнь унесла жизни 40 633 человек. Удалось выздороветь 174 333 пациентам. Для обеспечения безопасности от инфицирования следует заботиться о собственной безопасности и оставаться дома, а при первых симптомах COVID-19 обращаться к семейному врачу.


Как отличить коронавирус / Инфографика 24 канала

Автор: Кристина Кобак
Теги: Коронавирус COVID-19 LifeStyle Кино Эмилия Кларк
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