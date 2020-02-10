Эминем неожиданно выступил на Оскаре с песней Lose Yourself, победившей в 2003 году

Американский рэпер Эминем удивил всех присутствующих своим выступлением на 92-й церемонии награждения премии Оскар. Там он выступил с песней Lose Yourself из фильма "Восьмая миля", которая взяла Оскар в 2003 году.

47-летний рэпер Эминем выступил на сцене Оскара-2020 в середине церемонии и вызвал восторженные эмоции у таких звезд Голливуда, как Энтони Рамос, Келли Мари Трэн, Идина Мензел, Билли Айлиш и Мартин Скорсезе.

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Мужчина выступил с песней Lose Yourself, которая в 2003 уже получила Оскар за "Лучший оригинальный саундтрек к фильму", а именно – к "Восьмой миле", где Эминем сыграл роль главного персонажа Джимми Смита младшего.

Выступление Эминема на Оскаре-2020: видео онлайн

Реакция пользователей Twitter после выступления Эминема тоже была не менее впечатляющей.

Скорсезе во время исполнения Lose Yourself от Эминема #Oscars2020 pic.twitter.com/bAGHJNWMF4 — Pussy Kotku (@alik_kotku) February 10, 2020

Известно, что из известных звезд на церемонии Оскар-2020 зрителей еще будут радовать Билли Айлиш и Элтон Джон.