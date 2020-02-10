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Эминем неожиданно выступил на Оскаре с песней Lose Yourself, победившей в 2003 году

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Эминем на Оскаре-2020 / Instagram / @justjared

Американский рэпер Эминем удивил всех присутствующих своим выступлением на 92-й церемонии награждения премии Оскар. Там он выступил с песней Lose Yourself из фильма "Восьмая миля", которая взяла Оскар в 2003 году.

47-летний рэпер Эминем выступил на сцене Оскара-2020 в середине церемонии и вызвал восторженные эмоции у таких звезд Голливуда, как Энтони Рамос, Келли Мари Трэн, Идина Мензел, Билли Айлиш и Мартин Скорсезе.

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Мужчина выступил с песней Lose Yourself, которая в 2003 уже получила Оскар за "Лучший оригинальный саундтрек к фильму", а именно – к "Восьмой миле", где Эминем сыграл роль главного персонажа Джимми Смита младшего.

Выступление Эминема на Оскаре-2020: видео онлайн

Реакция пользователей Twitter после выступления Эминема тоже была не менее впечатляющей.

 

 

Известно, что из известных звезд на церемонии Оскар-2020 зрителей еще будут радовать Билли Айлиш и Элтон Джон.

 

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Автор: Ульяна Журба
Теги: Оскар Оскар 2020 LifeStyle Музыка
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