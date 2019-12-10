Энн Хэтэуэй во второй раз стала мамой, – СМИ

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Энн Хэтэуэй во второй раз стала мамой / Instagram / @annehathaway

Голливудская актриса Энн Хэтэуэй летом 2019 года сообщила поклонникам радостную новость, что второй раз ожидает появления ребенка. Но на днях журналисты британского издания заметили актрису с мужем и их первенцем на улице, однако живота у актрисы уже не было, а в руках было маленькое переносное кресло с малышом.

Американская актриса спешила вместе с мужем Адамом Шульманом и трехлетним сыном Джонанатон на пикник в Коннектикуте, прикрывая от людей лицо малыша, который удобно разместился в маленьком переносном кресле. Его лицо не было видно, как и других частей тела, поэтому однозначно утверждать, что там был малыш, нельзя.

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Впрочем, под зимней одеждой Энн трудно разглядеть округлый живот, поэтому СМИ, в том числе и в The Daily Mail, взялись предполагать, что киноактриса недавно родила второго ребенка, однако решила скрыть это от общественности, как это часто сейчас делают известные голливудские звезды.

Енн Гетевей вдруге стала мамою
Энн Хэтэуэй с мужем Адамом, сыном Джонатаном и новорожденным малышом / The Daily Mail

Енн Гетевей вдруге стала мамою
Вероятный малыш Хэтэуэй / The Daily Mail

Енн Гетевей вдруге стала мамою
Энн Хэтэуэй / The Daily Mail

В частности, так поступила пара Блейк Лайвли и Райана Рейнольдса, которые в середине октября сообщили о рождении третьего ребенка, но инсайдеры говорили об этом еще в начале октября.

Стоит добавить, что еще 17 ноября Хэтэуэй публиковала в своем инстаграме фотографии с округлым животом, где благодарила всех за поздравления с днем рождения, которое она отпраздновала 12 ноября.

 

 

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Автор: Ульяна Журба
Теги: LifeStyle Звездные мамы Голливуд Новости LifeStyle
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