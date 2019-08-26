Эпатаж от MARUV и юмор Дзидзьо: фото с первого эфира "Танцы со звездами 2019"

Развлекательный проект "Танцы со звездами 2019" стартовал 25 августа. Дебютный выпуск отличился пикантностью, ведь каждая пара стремилась привлечь внимание зрителей и звездных судей. Каким был первым эфир шоу – смотрите в яркой фотоподборке.

Румба, ча-ча-ча, пасодобль, контемпорари или венский вальс – каждая постановка на шоу "Танцы со звездами 2019" поражала откровенностью и эффектными па. Всего за несколько недель участники проекта смогли изучить постановку и воспроизвести ее в прямом эфире. Кроме этого, знаменитости рассказали свою историю зрителям, объяснив, почему их выступление было особенным.

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Так, Дзидзьо решил посвятить первую постановку своей маме, а TAYANNA и Анна Ризатдинова – рассказать о своих несчастных отношениях. Надежда Матвеева же призналась, что проект – возможность доказать, что и в 50 лет человек не теряет привлекательности и может стать конкурентом для молодежи. А вот Елена Кравец хочет немного изменить свой образ юмористки, показав, что она, как и любой человек, имеет свои переживания.

Пожалуй, самым эпатажным было выступление MARUV, которая после горячей постановки подарила судьям нижнее белье. Франциско Гомес был в восторге от такой выходки звезды, сравнив ее с Мадонной. Немалое удивление вызвала и Людмила Барбир, которая вышла на паркет в обольстительном образе. Итак, чем отличился первый прямой эфир – смотрите в яркой фотоподборке.



Владимир Остапчук и Илона Гвоздева​ / Фото: Instagram / @tanci1plus1



TAYANNA и Игорь Кузьменко​ / Фото: Instagram / @tanci1plus1



Даниэль Салем и Юлия Сахневич​ / Фото: Instagram / @tanci1plus1



Ксения Мишина и Евгений Кот​ / Фото: Instagram / @tanci1plus1



Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар​ / Фото: Instagram / @tanci1plus1



Алексей Яровенко и Елена Шоптенко​ / Фото: Instagram / @tanci1plus1



Надежда Матвеева и Валерий Шохин​ / Фото: Instagram / @tanci1plus1



Людмила Барбир и Дмитрий Жук​ / Фото: Instagram / @tanci1plus1



Серега и Аделина Дели​ / Фото: Instagram / @tanci1plus1



Анна Ризатдинова и Александр Прохоров​ / Фото: Instagram / @tanci1plus1



Михаил Кукуюк и Елизавета Дружинина​ / Фото: Instagram / @tanci1plus1



MARUV и Джей / Фото: Instagram / @tanci1plus1



Дзидзьо и Яна Цибульская​ / Фото: Instagram / @tanci1plus1