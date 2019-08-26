Эпатаж от MARUV и юмор Дзидзьо: фото с первого эфира "Танцы со звездами 2019"
Развлекательный проект "Танцы со звездами 2019" стартовал 25 августа. Дебютный выпуск отличился пикантностью, ведь каждая пара стремилась привлечь внимание зрителей и звездных судей. Каким был первым эфир шоу – смотрите в яркой фотоподборке.
Румба, ча-ча-ча, пасодобль, контемпорари или венский вальс – каждая постановка на шоу "Танцы со звездами 2019" поражала откровенностью и эффектными па. Всего за несколько недель участники проекта смогли изучить постановку и воспроизвести ее в прямом эфире. Кроме этого, знаменитости рассказали свою историю зрителям, объяснив, почему их выступление было особенным.
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Так, Дзидзьо решил посвятить первую постановку своей маме, а TAYANNA и Анна Ризатдинова – рассказать о своих несчастных отношениях. Надежда Матвеева же призналась, что проект – возможность доказать, что и в 50 лет человек не теряет привлекательности и может стать конкурентом для молодежи. А вот Елена Кравец хочет немного изменить свой образ юмористки, показав, что она, как и любой человек, имеет свои переживания.
Пожалуй, самым эпатажным было выступление MARUV, которая после горячей постановки подарила судьям нижнее белье. Франциско Гомес был в восторге от такой выходки звезды, сравнив ее с Мадонной. Немалое удивление вызвала и Людмила Барбир, которая вышла на паркет в обольстительном образе. Итак, чем отличился первый прямой эфир – смотрите в яркой фотоподборке.
Владимир Остапчук и Илона Гвоздева / Фото: Instagram / @tanci1plus1
TAYANNA и Игорь Кузьменко / Фото: Instagram / @tanci1plus1
Даниэль Салем и Юлия Сахневич / Фото: Instagram / @tanci1plus1
Ксения Мишина и Евгений Кот / Фото: Instagram / @tanci1plus1
Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар / Фото: Instagram / @tanci1plus1
Алексей Яровенко и Елена Шоптенко / Фото: Instagram / @tanci1plus1
Надежда Матвеева и Валерий Шохин / Фото: Instagram / @tanci1plus1
Людмила Барбир и Дмитрий Жук / Фото: Instagram / @tanci1plus1
Серега и Аделина Дели / Фото: Instagram / @tanci1plus1
Анна Ризатдинова и Александр Прохоров / Фото: Instagram / @tanci1plus1
Михаил Кукуюк и Елизавета Дружинина / Фото: Instagram / @tanci1plus1
MARUV и Джей / Фото: Instagram / @tanci1plus1
Дзидзьо и Яна Цибульская / Фото: Instagram / @tanci1plus1
Елена Кравец и Максим Леонов / Фото: Instagram / @tanci1plus1
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