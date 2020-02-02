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Эпатажная Леди Гага появилась на сцене в блестящем образе

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Певица Леди Гага / Instagram / @ladygaga

Знаменитая певица и актриса не перестает поражать своими светскими выходами, ведь каждое ее появление демонстрирует бунтарский стиль. А сценические наряды Леди Гаги не оставят равнодушными даже самых искушенных модных критиков.

Легендарная Леди Гага стала хедлайнером премии AT&T TV Super Saturday Night. В то время, как для красных дорожек престижных церемоний певица выбирает изысканные наряды, которые подчеркивают ее женственность, то концертные образы становятся настоящим воплощением всех неземных фантазий звезды.

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Так, для выступления она выбрала сплошной костюм, который был выполнен из материала, напоминавшего кусочки разбитых зеркал. Перед многочисленной аудиторией исполнительница сверкала как на сцене, так и в воздухе, ведь на протяжении всей творческой карьеры она неизменно поражает феерическими постановками.

Ее по-настоящему блестящий образ дополнил не менее экстравагантный черный шлем, который прикрывал часть ее лица. Стоит заметить, что Леди Гага изменила цвет волос, окрасив пряди в голубой. Безусловно, насыщенный макияж с широкими стрелками лишь добавил космичности и без того потрясающему образу.


Леди Гага / Getty Images 

Стоит отметить, что этот наряд уже оказывался в центре внимания во время своего громкого тура Enigma, который продолжался в прошлом году.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Lady Gaga (@ladygaga)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Lady Gaga (@ladygaga)

 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Стиль и мода Леди Гага
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