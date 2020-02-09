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Эпатажная звезда Бродвея Билли Портер открыл красную дорожку Оскара-2020: фото

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Билли Портер на красной дорожке Оскара-2020 / www.gettyimages.in

50-летний артист американского бродвейского театра в последние годы эпатирует на красных дорожках самых лучших церемоний мира. Сегодня же, 9 февраля, он одним из первых прибыл на красную дорожку премии Оскар-2020.

На красную дорожку 92-й церемонии награждения Оскар, которая традиционно состоится в кинотеатре "Долби" в Лос-Анджелесе, Билли Портер прибыл в сияющем образе. Для светского выхода он выбрал женский образ золотой птицы – золотые доспехи в форме перьев служили верхом "лука", а низ наряда имел форму пышной оранжевой юбки с изображениями стрел и птиц.

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В качестве обуви Билли Портер выбрал массивные босоножки на шнуровках бронзового оттенка. Дополнили образ актера нежные золотые браслеты.

червона доріжка оскар 2020

Добавим, что похожий образ Билли Портер выбрал на Бал института костюма Метрополитен Met Gala в 2019 году. Образ золотого феникса тогда особенно запомнился всем папарацци и поклонникам актера.

 

 

Недавно Билли Портер также эпатировал на красной дорожке музыкальной премии Грэмми, для которой выбрал бирюзовый костюм и необычную шляпку.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Billy Porter (@theebillyporter)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Billy Porter (@theebillyporter)

 

 

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9 февраля
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Автор: Ульяна Журба
Теги: Голливуд Оскар 2020 Оскар LifeStyle Стиль и мода Мода
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