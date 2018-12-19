Эпатажно: Ирина Шейк и Белла Хадид снялись в рекламной кампании Versace – фото

Донателла Версаче представила новую яркую рекламную кампанию бренда Versace весна-лето 2019, в которой снялись 32-летняя Ирина Шейк, 22-летняя Белла Хадид, 45-летняя Шалом Харлоу, 18-летняя Крис Грикайте и другие модели.

Автором кампейна стал американский фотограф Стивен Майзель, а стилистами – Пэт Макграт и Гвидо Палау.

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Донателла умело и эпатажно соединила разные принты и фактуры, передав коллекции летние и сексуальные мотивы. К примеру, супермодель Белла Хадид позировала в ярком наряде с цветочным принтом. Ее образ завершала маленькая сумка розового цвета и насыщенный макияж с акцентом на глазах.



Джиджи Хадид для рекламного кампейна Versace / Instagram @versace

Такие же стрелки повторили и в образе российской модели Ирины Шейк. Звезда примерила черное платье с высоким разрезом. Ее look дополнили многочисленные аксессуары на руках.



Ирина Шейк для рекламного кампейна Versace / Instagram @versace

А Шалом Харлоу продемонстрировала оригинальный образ в костюме с расклешенными брюками.



Шалом Харлоу в рекламном кампейне Versace / Instagram @versace



Рекламный кампейн Versace / Instagram @versace



Рекламный кампейн Versace / Instagram @versace