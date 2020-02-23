Эротические фильмы: 10 страстных лент для взрослых

В этот поздний вечер редакция LifeStyle 24 предлагает вашему вниманию яркую подборку эротических фильмов. Мы докажем вам, что не только "50 оттенков серого" могут ассоциироваться со страстью, хотя, они, в частности, также.

Для эротических фильмов со страстными сексуальными сценами создатели еще тщательнее подбирают актеров, ведь сыграть сексуальное влечение куда тяжелее, чем, например, заплакать. Поэтому, в нашем материале мы собрали лучшие, по нашему мнению, фильмы, которые поразят сюжетом.

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Мы учли все: от актерского состава до декораций и костюмов. Поэтому, подготовься к горячему вечеру.

Эротические фильмы

"Королева сердец" (датском – Dronningen) (2019)

Жанр: драма, эротика

Режиссер: Май эль-Туки

Рейтинг IMDb: 7,2

Сюжет: Анна – уже немолодая женщина, которая когда-то вышла замуж за уважаемого врача Петера. Они воспитывают двоих детей-близнецов. Сама же Анна работает адвокатом по делам несовершеннолетних. Ее уважают и любят в ее среде. Благодаря ораторскому искусству и психологическим навыкам, Анне удается получать то, что она хочет. К слову, такими же приемами она пользуется и дома. Как-то в дом супругов поселяется сын Петера от первого брака, Густав. И тут жизнь сыграет с Анной злую шутку. Между ней и молодым человеком вспыхивает симпатия и страсть. Запретная любовь и отношения грозят завести Анну слишком далеко.

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"Куриоса" (Curiosa) (2018)

Жанр: исторический, мелодрама, эротика

Режиссер: Лу Жене

Рейтинг IMDb: 5,5

Сюжет: События фильма разворачиваются в конце XIX века в Париже. Молодая девушка Мари выходит замуж за поэта Анри же Ренье с корыстной целью. Ей нужно погасить долг отца – вот цель ее бракосочетания. Впрочем, в мыслях Мари надеялась, что со временем ее сердце вспыхнет чувствами к поэту, однако этого не произошло. Как-то замужняя Мари встречает Пьера. Тот сразу захватывает ее мысли, ведь его интересы – эротика и путешествия – именно то, чем интересуется и она. Новому знакомому удастся открыть для Мари невиданные горизонты и показать настоящую любовь. Однако Мари не следует забывать, она – замужем.

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"Ева" (Eva) (2018)

Жанр: драма, мелодрама, триллер, эротика

Режиссер: Бенуа Жако

Рейтинг IMDb: 4,6

Сюжет: В центре сюжета предстает писатель Бертран, который пытается написать свой роман. Однако от его спутницы и дела жизни его отвлекает новое знакомство. Мужчина встретил Еву, которая сразу вызвала у него бурю эмоций – симпатию, влечение, страсть... Между новыми знакомыми вспыхивают романтические отношения, однако оба они руководствуются корыстными целями. Малознакомые любовники понимают, что развивающиеся отношения могут привести их к неожиданному финалу.

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"Служанка" (The Handmaiden) (2016)

Жанр: драматично-эротический фильм

Режиссер: Пак Чхан-ук

Рейтинг IMDb: 8,1

Сюжет: События разворачиваются в 30-х годах ХХ века в Корее, которая тогда была оккупирована Японией. Мошенник Граф предлагает молодой и бедной девушке Сук-хи принять участие в афере. По плану, она должна притвориться служанкой и наняться на работу в особняк к богатой японке Хидэко. Таким образом Граф планирует получить доступ к дому, соблазнить женщину, жениться на ней, а потом признать психически нездоровой и завладеть ее богатством. Однако его, на первый взгляд, идеальный план на грани срыва из-за того, что между Сук-хи и Хидэко вспыхивает страсть.

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"Пятьдесят оттенков серого" (Fifty shades of Grey) (2015)

Жанр: романтично-эротическая драма

Режиссер: Сэм Тейлор-Джонсон

Рейтинг IMDb: 4,1

Сюжет: Анастейша Стил – скромная студентка литературного факультета, которая живет вместе с подругой-сокурсницей Кэтрин. За неделю до выпускного в университете, Анастейша, по просьбе своей подруги, должна взять интервью у молодого миллиардера-красавца. Они не находят общего языка. Однако судьба дарит им второй шанс. Как-то Грей заходит в магазин, где Анастейша подрабатывает продавцом, и покупает стяжки, скотч и веревку. В этот раз их знакомство переходит на новый уровень, после чего Грей предлагает девушке заключить сделку. Позже Анастейша узнает о сексуальных увлечениях нового знакомого.

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"Молодость" (Youth) (2015)

Жанр: эротическая драма

Режиссер: Паоло Соррентино

Рейтинг IMDb: 7,3

Сюжет: Мик Бойли и Фрэд Белинджер дружат почти всю сознательную жизнь. Фрэд – известный дирижер и композитор. Он получил все, что хотел – знаменитость во всем мире. Поэтому свою карьеру Фрэд официально завершил и не намерен возвращаться к своему прежнему образу жизни. А его друг Мик – режиссер, который, несмотря на старость, продолжает создавать новый фильм. Тот, по замыслу мужчины, должен стать завершающим в его карьере. Однажды друзья решают отдохнуть у подножия швейцарских Альп, где их ждут интересные приключения и одновременно жуткие неприятности.

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"Любовь" (Love) (2015)

Жанр: эротика, драма

Режиссер: Гаспар Ноэ

Рейтинг IMDb: 6,1

Сюжет: Молодые люди Мерфи и Электра неожиданно воплощают свою сексуальную фантазию – секс втроем – в жизнь, приглашая присоединиться соседку-блондинку Оми. Однако, кроме влечения, между главными героями вспыхивает несколько иное чувство – любовь. К сожалению, из-за определенных обстоятельств любящим людям придется расстаться, а через некоторое время вновь вспомнить их любовь и страсть.

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"Неслабый пол" (The Opposite Sex) (2014)

Жанр: эротическая комедия, мелодрама

Режиссеры: Дженнифер Финниган, Джонатан Силвермен

Рейтинг IMDb: 4,5

Сюжет: Винс – успешный адвокат по бракоразводным процессам. Он не умеет проигрывать, ведь ему не приходилось получать поражения. Он владеет ораторским искусством и красноречием настолько умело, что судьи соглашаются с ним после нескольких слов. С женщинами у него получалось так же легко, пока в баре он не встретил Джейн. С этой женщиной ему не так легко удается демонстрировать свою неотразимость, поэтому Винс и Джейн заключают интересное пари, на которое оба без возражений согласны.

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"Нимфоманка: Часть 1" (Nymphomaniac: Vol. I) (2013)

Жанр: драма, эротика

Режиссер: Ларс фон Триер

Рейтинг IMDb: 6,9

Сюжет: Как-то холостяк Селигман натыкается на избитую без сознания женщину лет пятидесяти. Не думая, мужчина решает привести новую знакомую к себе домой. Там он узнает, что ее зовут Джо. Он рассматривает ее раны и состояние в целом и не может понять, что привело ее к такой жизни. Поэтому сюжет фильма будет базироваться на рассказе женщины от ее имени. Она расскажет о своей насыщенной жизни, бурной молодости, а также признается, что поставила себе диагноз – нимфомания.

Нимфоманка: Часть 1: трейлер смотреть онлайн

"Нимфоманка: Часть 2" (Nymphomaniac: Vol. II)

Жанр: драма, эротика, детектив

Режиссер: Ларс фон Триер

Рейтинг IMDb: 6,7

Сюжет: Джо – женщина, которая называет себя нимфоманкой – продолжает рассказывать своему новому знакомому о своей жизни, полной сексуальных переживаний и эротических приключений. 50-летняя героиня делится тем, как вышла замуж и даже родила ребенка, а потом решила вернуться к своему предыдущему образу жизни. Причина тому – отсутствие удовольствия. Поэтому Джо ищет новые приключения и эксперименты, которые смогли бы ее удовлетворить.

Нимфоманка: Часть 2: трейлер смотреть онлайн