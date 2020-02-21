Jerry Heil объяснила актуальность месседжа песни VEGAN на Нацотборе Евровидения-2020

Уже завтра, 22 февраля, вся страна узнает имя победителя Национального отбора на Евровидение-2020. Одна из участниц грандиозного финала Jerry Heil объяснила, почему тема веганства и борьбы за экологию является актуальной не только для Европы, но и для Украины. По мнению исполнительницы, отечественный тренд демонстрирует сама лишь популярность песни VEGAN.

Одна из участниц финала самого ожидаемого музыкального события года Jerry Heil пообщалась с журналистами издания УНИАН, и заверила, что тема, которую она затронула в своей конкурсной песне, актуальна не только для европейского сообщества. Исполнительница отметила, что Украина также уверенно становится на путь экологии и борьбы за будущее планеты.

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Эпатажная Jerry Heil призналась, что сейчас в городах нашей страны активно растет количество веганских заведений, а полочки супермаркетов постепенно наполняются правильной пищей. Граждане делают сознательный выбор, выступая публично за права животных и поддерживая новоиспеченные экобренды.

Песня #VEGAN, благодаря шутливой форме ее подачи, легко транслирует то, на каком уровне развитие нашей страны. Ведь веганство – не только о еде. Это о здоровье человека и нации, это осознанный образ жизни, защита экологии и толерантности к правам животных,

– рассказала исполнительница.



Jerry Heil на Нацотборе Евровидения-2020 / Instagram / @thejerryheil

Стоит отметить, что сама звезда сыроед – это веган, который не употребляет термически обработанной пищи. Однако она убеждена, что не стоит склонять людей делать выбор в пользу планеты принудительно. Ее песня – не призыв, а лишь отражение того, как она воспринимает современную действительность: "Все мое творчество, в целом – ради правила "будь собой". Если ты веган – будь. Не навязывай. А просто транслируй. И те, кому это аукнется – подтянутся. Jerry Heil уверяет, что Евровидение стало своеобразным общением между народами, каждый из которых может добавить новые тренды в национальную культуру. Для нее это не конкурс, а тем более не битва.

Напомним, что по результатам двух полуфиналов за победу на Национальном отборе будут бороться TVORCHI, KHAYAT, David Axelrod, Jrry Heil, KRUTЬ и Gо_A. 22 февраля в прямом эфире на телеканалах СТБ и UA:Первый зрители смогут увидеть выступления 6 финалистов, которые будут бороться за право представить Украину на международной арене в Роттердаме.