Jerry Heil поделилась историей написания песни VEGAN

Популярная украинская исполнительница, финалистка Нацотбора Евровидение 2020 Jerry Heil поделилась историей написания конкурсной песни VEGAN.

Певица Jerry Heil рассказала о своей новой композиции, которая стала для нее триумфальной в Национальном отборе Евровидения. Информацией она поделилась в эксклюзивном интервью в программе "Утро с Украиной" на телеканале "Украина".

Читайте также: Jerry Heil поразила ярким выступлением на Нацотборе Евровидения: видео

В первом полуфинале Нацотбора Евровидение Jerry Heil выступила с яркой песней о вегетарианстве. Звезда отмечает, что отказалась от мяса около полтора года назад.

Вообще я за то, чтобы человек питался так, как будет здорово для его организма. Я – сыроед, это веган, который не употребляет термически обработанной пищи. Я ем яблочки, замоченные крупы, мой завтрак – это, например, смузи с замоченным семенами чиа. Я из семьи заядлых мясоедов, даже мясников, поэтому я знаю, о чем говорю. Сыроед я уже примерно полтора года,

– поделилась Jerry Heil.

Тема вегетарианства сейчас является актуальной в мире. В последнее время много людей отказываются от мяса в пользу продуктов растительного происхождения. Однако такие изменения происходят не сразу, а поэтапно.

Три года назад я отказалась от молочки, потом как-то быстрее все стало происходить, и я перестала есть мясо. Причем помню, как всегда, уплетая мамины биточки, думала – ну когда-то я, пожалуй, стану вегетарианкой, потому что мне жалко животных. Но когда ты привык, что на твоем заднем дворе ежедневно убивают свиней, то ты уже не так сильно это воспринимаешь. Это произошло совершенно неожиданно и спонтанно – я просто смотрела инстаграм-сторис одной девочки, где режут живое мясо, и у меня появился какой-то рвотний рефлекс что ли – с тех пор я просто не могла есть мясо,

– рассказывает о своем переходе на вегетарианство певица.

Несмотря на то, что Jerry Heil поет о вегетарианстве, она не ставит целью призвать украинцев перейти на такой образ жизни. Артистка отмечает, что этот трек о ней и современности украинцев ее поколения. Идея композиции в том, что мы – современная страна.

Jerry Heil – VEGAN на Нацотборе Евровидения 2020: смотреть видео онлайн

Jerry Heil – VEGAN: смотреть видео онлайн

Jerry Heil – VEGAN на Нацвідборі Євробачення 2020: дивитись відео онлайн