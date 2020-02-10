Jerry Heil презентовала ритмичный саундтрек к шоу "Від пацанки до панянки"

После выступления в первом полуфинале Нацотбора Евровидения-2020 Jerry Heil презентовала новый ритмичный трек #НеБейбі. Песня постепенно покоряет сеть и стала официальным саундтреком к развлекательному шоу "Від пацанки до панянк".

Аудиоверсия трека #НеБейбі появилось на ютуб-канале певицы 10 февраля. Jerry Heil призналась, что получила предложение от авторов проекта "Від пацанки до панянки" еще летом 2019 года. Тогда артистка с родными отдыхала в Одесской области и не собиралась работать. Однако предложение настолько вдохновило ее, что Jerry Heil написала трек всего за несколько дней.

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"Это был трехдневный тайм-аут, чтобы свозить родных на отдых, побыть с семьей и как раз ничего не писать, чтобы набраться сил и вдохновения. Но ждать вдохновения не пришлось: предложение настолько смутило меня и зарядило, что я начала писать в тот же вечер! Потому что это так близко мне. Я выросла в городе и в условиях, где между школами время от времени происходили такие культурные мероприятия как стрелы, между уроками тебя могли облить ложью, как грязью, а потом разносить сплетни и шеймить за то, чего не было", – поделилась Jerry Heil.

Перед написанием песни #НеБейбі певица пересмотрела видеодневники участниц проекта и сразу же взялась за работу. Поэтому в композиции Jerry Heil частично показала истории девушек, которые вынуждены были преобразоваться из панянки в пацанку.

"Я хотела написать песню, которая бы зажгла дух девушек и всех, кто пережил издевательства, булинг, кто ощутил на себе жесткость недалеких людей, которые в свою очередь стали такими, потому что, видимо, тоже были обиженными. Это цикл, который способен разомкнуться", – добавила она.

Слушайте новую песню Jerry Heil #НеБейбі: аудиоверсия трека

Jerry Heil – #НеБейбі: текст песни

Мені казали, це неможливо

Бути простою й, разом з тим, бути щасливою

Вони казали: "Мала, цей світ жорстокий!"

І я жила в цій ілюзії стільки років

Десять кроків вперед, три падіння на спину

Вони гнули хребет, та це мене не спинить

Якщо треба, на підборах розвантажу вагон

10 кроків назад, щоб набрати розгон

Приспів:

Я тобі не бейбі, я – леді

Малий, are you ready?

Я покажу, що таке вищий світ

Іноді стерва

Пробач, це на нервах

Лише не чіпай мій оголений дріт

Я тобі не бейбі

Я – леді, я – леді

Я тобі не бейбі

Я – леді, я – леді

Мене ростили двори і стріли

Поки я справжню себе не зустріла

І я гасилась щоночі, та не згасила

Невіру в страх та віру в свої сили

Десять кроків вперед, три падіння на спину

Я губила себе, та це мене не спинить

Якщо потяг пішов, є квитки на літак

Знаю, як хочу жити – і житиму так

Припев:

Я тобі не бейбі, я – леді

Малий, are you ready?

Я покажу, що таке вищий світ

Іноді стерва

Пробач, це на нервах

Лише не чіпай мій оголений дріт

Я тобі не бейбі

Я – леді, я – леді

Я тобі не бейбі

Я – леді, я – леді