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Эшли Грэм показала свои занятия спортом на последних неделях беременности: видео

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Модель plus size Эшли Грэм / Instagram / @ashleygraham

Одна из самых популярных мировых моделей plus size находится на последнем месяце беременности. Перед самыми родами она активно развивает профессиональную карьеру и продолжает держать тело в тонусе. Эшли Грэм продемонстрировала физические упражнения, которые помогают ей чувствовать себя прекрасно во время беременности.

Пышнотелая красавица неоднократно становилась героиней фэшн-съемок, многие из которых были довольно пикантными. Эшли Грэм долго боролась за равноценные права моделей plus size на просторах модельного бизнеса. Американское издание Vogue даже присвоило знаменитости титул "Модель, изменившая индустрию".

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Однако 32-летняя звезда не пренебрегает спортом даже на последних сроках беременности. На днях на ее странице в инстаграме появилось видео, на котором Эшли Грэм совместно с личным тренером выполняет упражнения на растяжку мышц ног и спины. Как утверждала модель, такие умеренные нагрузки помогают ей уменьшить давление веса на тело.

Девять месяцев, и вот, как мы это делаем,
– прокомментировала будущая мамочка.

Ранее Эшли Грэм призналась, что за время беременности она набрала около 20 дополнительных килограммов. Однако такие изменения в фигуре отнюдь не смущают знаменитость. Модель делает упражнения под контролем тренеров, чтобы не навредить ребенку, и уверенно утверждает, что никогда не чувствовала себя лучше, чем сейчас при надежде.

 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Эшли Грем
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