"Эти токсичные материалы чуть не убили меня": Иоланда Хадид избавилась от имплантов и филлеров

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Иоланда Хадид
Иоланда Хадид / Getty Images

Звездная мама и знаменитая экс-модель призналась поклонникам, что решилась избавиться от искусственных форм в своем теле. 55-летняя Иоланда Хадид сообщила, что вернулась к "оригиналу 1964".

О важных изменениях в своем внешнем виде 55-летняя знаменитая экс-модель сообщила на своей странице в Instagram. Женщина опубликовала фото в нижнем белье, под которым написала много откровенных признаний. Мама известных "ангелов" Victoria's Secret Беллы и Джиджи Хадид призналась, что решила избавиться от всего искусственного, что было в её организме, поскольку оно несло угрозу её здоровью.

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Наконец я вернулась к оригиналу 1964 года. Многие годы общество заставляло меня верить в то, что сексуальная женщина не может обойтись без имплантов, филеров и ботокса. Но в итоге все эти токсичные материалы чуть не убили меня. Мне понадобилось много лет, чтобы понять, насколько это плохо, и обрести свободу и внутреннюю красоту, научиться принимать себя. Всем нам нужно учиться любить себя и гордиться своей уникальной красотой в любом возрасте,
– отметила 55-летняя Йоланда Хадид.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений YOLANDA (@yolanda.hadid)

В завершение женщина добавила, что внешняя красота не имеет никакого значения без здоровья. Такими словами Иоланда лишний раз напомнила о своей болезни Лайма (клещевой боррелиоз), с которой борется уже несколько лет.

Теги: LifeStyle Джиджи Хадид Белла Хадид Мода
Источник: 24 канал
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