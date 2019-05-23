Это больно, – экс-участница "Холостяка" прокомментировала поцелуи Добрынина с другими девушками

В пятницу, 17 мая, в эфир вышел самый ожидаемый выпуск шоу "Холостяк-9" – знакомство с родителями главного холостяка страны – Никиты Добрынина. Однако одной из девушек Софии не удалось оправдать ожиданий холостяка, поэтому она покинула проект.

София откровенно прокомментировала свое участие в шоу в интервью изданию "КП в Украине".

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По словам экс-участницы "Холостяка-9", Никита знал о том, что другие девчонки узнают о его поцелуях с кем-то и должен был понимать, что этим он делает больно.

Я просто была в шоке. Думала: "Ого, Никита, вот ты молодец! Не утратил возможность". А я там надежду лелеяла, что я была первая. В принципе я из тех людей, которые думают: "Хочешь – делай". Но должны быть рамки. Холостяк должен понимать, что девушки об этом узнают и ты сделаешь им больно. Это было некрасиво со стороны Никиты. Но это его жизнь, и он делал то, что считал нужным. Я его ни в коем случае не обвиняю,

– заявила София.

Она подчеркнула, что очень больно, когда "отказывают и ранят твои чувства". Кроме того, София добавила, что с ней Никита был одним, а перед камерой совсем другим.

Все эпизоды шоу не смотрела, потому что некоторые его комментарии меня ранили. Сейчас я сама его не понимаю, хотя на проекте так не казалось. Посмотрев несколько фрагментов из шоу, думаю: "Почему при мне ты один, а перед камерой совсем другой". Это удивительно и неприятно,

– отметила девушка.

Для ФАКТОВ экс-участница "Холостяка" рассказала, что перед церемонией награждения розами у нее было предчувствие, что она покинет проект.

"Предчувствие было, причем оно появилось еще раньше – на пути из Черновцов, где я знакомилась с родителями Никиты. Помню, я уснула в автобусе и мне приснилась мама Никиты. Неожиданно проснулась от того, что она сказала мне: "У тебя все будет хорошо, но не в этот раз". И я поняла, что уйду. А перед церемонией было много моментов, которые показались мне знаками. И тогда я решила, что это последний день на проекте и нужно просто наслаждаться всем, что здесь происходит. А когда я подошла к Никите на церемонии роз, и он мне что-то говорил, перед тем как попрощаться, мне хотелось ему только сказать: "Что ты говоришь? Просто пошли". Потому что слишком очевидным было то, что должно произойти. Но на самом деле я рада, что все так произошло", – сказала София.

Что известно о шоу "Холостяк"?Это реалити-шоу свиданий, появившееся в марте 2011 года на украинском телеканале "СТБ". Шоу является украинской адаптацией американского проекта "The Bachelor". Главным героем 9 сезона стал ведущий телеканала М1 и радиостанции "Русское радио Украина", главный редактор мужского журнала XXL (Украина) Никита Добрынин.



В каждом выпуске главный герой встретится с одной или сразу несколькими девушками в разных местах. Во время встреч девушки должны понравиться Холостяку, чтобы заинтересовать его и избавиться от конкуренток.