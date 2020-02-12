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Это была катастрофа, – Маколей Калкин о проваленном кастинге на роль в "Однажды в Голливуде"

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Маколей Калкин / Esquire

Голливудскому актеру Маколею Калкину удалось прославиться в 10-летнем возрасте благодаря роли сообразительного Кевина МакКалистера. Тогда, казалось, перед ним всегда будут открываться все двери. Однако теперь взрослый 39-летний американец не стесняется рассказывать о своих неудачах в Голливуде.

Маколей Калкин снялся для иностранного издания Esquire. Новые фото и интересное интервью с актером появилось в сети накануне, 11 февраля.

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Во время разговора с журналистами голливудская звезда затронул многие темы, в частности, рассказал о своем карьерном росте и том, какие роли хотел бы получить в будущем.

По словам Калкина, ему не всегда удается получить то, чего он хочет. Именно так случилось с ролью в фильме культового режиссера Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде", который вышел на экраны летом 2019 года.

Это была катастрофа. Я бы сам себя не нанял. В любом случае, я ужасен в плане кастингов, тем более это было мое первое прослушивание за последние восемь лет,
– признался звезда "Один дома".

Однако 39-летний Маколей Калкин не уточнил, на роль какого персонажа претендовал. Напомним, главные роли в ленте Тарантино сыграли Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт и Марго Робби. К слову, за роль в фильме Брэд Питт получил свой первый Оскар.

Кстати, Создатели римейка "Один дома" назвали имена актеров, которые сыграют в перезагрузке

Маколей Калкін
Маколей Калкин для Esquire

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кино Голливуд
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