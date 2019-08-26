Это была любовь с первого взгляда, – девушка Роналду откровенно рассказала об их отношениях

Несмотря на то, что Криштиану Роналду известен на весь мир, о своей личной жизни он и его спутница Джорджина Родригес рассказывают редко и мало. Однако на днях 25-летняя аргентинская модель решила открыться представителям СМИ и дала откровенное интервью для иностранного глянца, в котором рассказала об их знакомстве с известным футболистом, а также отношениях в семье.

Интервью Джорджины Родригес появилось на сайте Mirror со ссылкой на издание The Sun. 25-летняя девушка Криштиану Роналду сделала исключение и откровенно рассказала о жизни со знаменитым футболистом.

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Стоит добавить, что впервые о романе Роналду и аргентинской модели заговорили в 2016 году.

Наша первая встреча состоялась в бутике Gucci, где я работала продавцом-консультантом. Через несколько дней мы снова увиделись – на мероприятии другого бренда. Тогда мы смогли поговорить в непринужденной атмосфере. Это была любовь с первого взгляда,

– откровенно призналась Джорджина Родригес.

Однако она не отрицает, что популярность ее избранника – не самый легкий бонус в отношениях.

Нелегко встречаться с таким известным человеком, но я бы не стала менять свою жизнь. Мои чувства к нему сильнее любого давления. Уверена, вместе мы можем преодолеть все, что угодно,

– утвеждает модель.

Также она отметила, что много времени проводит с детьми. Поскольку у их отца насыщенный график, и он реже может позволить себе проводить много времени дома, то Джорджина пытается компенсировать это своим присутствием.

Я стараюсь быть дома больше времени. Провожу много времени со своими детьми... В доме есть рабочие места, которые облегчают работу по дому. В моей работе хорошо то, что я могу загружать фотографии из дома, а рекламные кампании проходят максимум два дня подряд,

– заверила девушка Криштиану Роналду.

Поскольку бойфренд известной модели немало зарабатывает, она сразу же отметила, что деньги любимого ее не интересуют вообще. Более того, она сама хорошо зарабатывает благодаря Instagram.

Экономическое богатство – это хорошо, но я с Криштиану не из-за денег. Богатство – это здоровая и счастливая семья. Несколько месяцев назад после продолжительной болезни умер мой отец, тогда я поняла, что действительно важно только одно – здоровье. Без здоровья мы ничто,

– отметила Джорджина Родригес.