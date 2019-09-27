Это были такие сладкие четыре дня побега, – Каменских об отпуске с любимым Потапом

Украинская исполнительница Настя Каменских (NK) вместе с мужем Потапом устроили короткую поездку, чтобы набраться сил перед гастролями и выходом нового альбома рэпера MISHA /.

Где отдыхали супруги - неизвестно, но убежать от городской суеты влюбленные решили несколько дней назад. Одним фото с морскими пейзажами и великолепной фигурой Настя все же поделилась с поклонниками несколько дней назад.

Читайте также: Горячее: Настя Каменских показала потрясающую фигуру на фоне моря

По возвращении в Киев Настя опубликовала новое совместное фото, на котором предстала без макияжа, но в объятиях Потапа. Звезда призналась, что этот отдых им двум был очень нужен. Артистка также напомнила о выходе новой пластинки мужа, которая уже набирает популярность на музыкальных сервисах Украины.

Так не хочется расставаться, хоть и на день! Я в Харьков на концерт, Алексей домой. У моего мишки сегодня большой день, ведь вышел новый альбом и клип. Поэтому вы можете уже загружать, смотреть и слушать. Это были такие сладкие четыре дня побега,

- романтично подписала фотографию Настя.



Настя Каменских и Потап вернулись из путешествия / Instagram / @kamenskux

Таким же фото Потап поделился на своей странице в инстаграме, но подпись к нему оставил в форме их фирменного с Настей тега "bear and diamond", что в переводе означает "медведь и бриллиант". Известно, что этот тег ведет свою историю еще со свадьбы Потапа и Насти в мае 2019-го, а слово "медведь" и стало прототипом для названия лирического альбома Потапа MISHA/.