Это было ужасно, – Кара Делевинь вспомнила о свидании с парнем

Популярная модель и актриса Кара Делевинь еще в 2014 году прекратила скрывать свою бисексуальность. Однако в общении с известным журналистом решила вспомнить, как когда-то пошла на свидание с парнем.

После презентации нового сериала "Карнивал Роу" Кара Делевинь и Орландо Блум оказались в эпицентре светских новостей. Актеры охотно посещают премьерные показы и охотно дают интервью глянцам. Так, на днях Делевинь была приглашенной гостьей The Tonight Show с Джимми Фэллоном. Там звезда не только рассказала о новинках кино, но и о личной жизни.

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Ведущий попросил Кару Делевинь вспомнить жуткую историю из жизни. Поэтому она, не задумываясь, рассказала об одном из немногих свиданий с парнем, который напугал актрису.

Однажды я была на свидании с парнем. Я знаю, это странно, да? Он казался нормальным, но вдруг он сказал, что будет преследовать меня до конца жизни. Теперь я иногда слышу это ночью. Затем он сказал: "Надеюсь, тебе нравятся трюки с вейпамами". Это было ужасно,

– вспомнила Делевинь.

Кроме этого, актриса призналась, что любит делать из обычных вещей необычные. В частности, Делевинь научилась играть на гитаре, держа ее на плече. Во время шоу она исполнила мелодию Sweet Home Alabama, сорвав в зале овации.

Что известно о личной жизни Кары Делевинь?

По информации журналистов, актриса и модель Кара Делевинь уже месяц как замужем за звездой сериала "Милые обманщицы" Эшли Бенсон. Об их романе впервые заговорили еще в начале 2019 года, когда девушки попали в объектив папарацци. Однако официально они подтвердили слухи об отношениях только в середине июня, появившись вместе на церемонии рождения премиями Trevor Live New York Gala.



Известно, что в 2011 году Делевинь встречалась с Тайроном Вудом – сыном легендарного музыканта из группы The Rolling Stones Ронни Вуда. Однако их роман долго не продлился, а после разрыва звезда заявила о бисексуальности. Поэтому в сети шутят, что Делевинь рассказала в шоу о неудачном свидании с Тайроном, однако звезда это не комментирует.