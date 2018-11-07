Это как сексуальный журнал, – Эмили Ратаковски объяснила, почему публикует горячие фото

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Эмили Ратаковски
Эмили Ратаковски / hypebae.com

Одна из самых известных моделей мира Эмили Ратаковски откровенно призналась, почему ее блог в Instagram заполнен пикантными фото. Сделала она это во время церемонии награждения GQ Australia Men of The Year Awards.

27-летняя модель, которая получила награду в номинации "Женщина года", не упустила возможности выступить перед зрителями. Неожиданно Эмили Ратаковски назвала премию GQ Australia Men of The Year Awards сумасшедшей и дала ответ на вопрос, который интересовал миллионы поклонников – манекенщица объяснила, почему она носит бикини и публикует откровенные фото в них. Однако ответ был далеко не прост, как думали подписчики ее блога.

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Думаю, что "Женщина года" – достаточно сумасшедший титул. Считаю, что в 2018 году важно отрицать стереотипы. Речь идет о многогранности. Это касается и ношения бикини на пляже и моего протеста. Не думаю, что кто-то из нас должен ограничиться коробкой или восприятием, которое нам насаждают! – заявила Ратаковски.

 

По словам модели, она является ярой сторонницей феминизма, поэтому публично отстаивает свое право выглядеть так, как она считает нужным. Поэтому ни одно общественное мнение или ограничение не повлияет на ее выбор.

Ранее же Эмили Ратаковски заявляла, что она в восторге от своей фигуры, поэтому не стесняется демонстрировать ее красоту. Модель добавила, что каждая женщина должна любить себя такой, какая она есть и не обращать внимания наосуждение общества. Именно поэтому в гардеробе Ратаковски немало купальников и соблазнительного белья, а ее блог перенасыщен сексуальными снимками.

Мой Instagram – это как сексуальный журнал феминистки,
добавила Эмили.

Стоит отметить, что всего за неделю в Instagram модели появились немало пикантных фото. Ратаковски представила новую линию своих дизайнерских купальников, засветив стройное тело в пляжном наряде.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Inamorataswim (@inamorataswim)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Inamorataswim (@inamorataswim)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Inamorataswim (@inamorataswim)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Inamorataswim (@inamorataswim)

 

Теги: LifeStyle Мода Эмили Ратажковски
Источник: 24 Канал
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