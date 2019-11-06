"Это очень мужской мир", "Человеческое кино": украинские зрители отреагировали на фильм "Домой"

После мировой премьеры фильма "Домой" режиссера Наримана Алиева на Каннском кинофестивале Украина замерла в ожидании – когда же ленту можно будет увидеть на больших экранах. Известно, что долгожданная премьера состоится 7 ноября, а вот некоторые поклонники украинского кино уже успели посетить допремьерные показы и поделиться собственными впечатлениями от просмотра кино про Крым.

Первые презентации фильма "Домой" состоялись в ряде украинских городов за несколько дней до премьеры, в частности, 4 ноября – во Львове и 5 ноября – в Киеве. Журналисты LifeStyle 24 также побывали на допремьерном показе и собрали главные факты из киноленты, что претендует на премии Золотой глобус и Оскар.

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Что известно о фильме "Домой"?Украинский фильм "Домой" стал четвертой, однако дебютной полнометражной работой молодого украинского режиссера крымскотатарского происхождения Наримана Алиева.



В ленте рассказывается о крымском татарине Мустафе и двух его сыновьях Алиме и Назиме, которые поехали в Киев после аннексии Крыма. Из-за смерти на войне одного из них отец приезжает в Киев, чтобы забрать тело сына обратно в Крым и похоронить согласно мусульманским традициям. В то же время другой сын не понимает решения отца и нужде в соблюденияи традиций.

Главные роли исполнили знаменитые украинские актеры: Ахтем Сеитаблаев, Ремзи Билялов, Виктор Жданов и Дарья Барихашвили. Продюсером фильма стал Владимир Яценко. Производитель – LimeLite.

Фильм "Домой" 2019 Наримана Алиева: отзывы

Олег Сенцов

Одним из первых на премьеру фильма отреагировал бывший политзаключенный, украинский режиссер из Крыма Олег Сенцов. По его словам, этот фильм не оставит равнодушным ни одного крымчанина.

Кино, которое болит. О том, что болит – у кого и как. С художественной стороны можно, конечно, повыискивать какие-то недоработки, а точнее перегибы, но я не буду этим заниматься. Этим фильмом Украина может гордиться, и отбор на второй конкурс Канн тому явное подтверждение,

– отметил Сенцов.



Олег Сенцов о фильме "Домой" / Скриншот из Фейсбука

Святослав Вакарчук

Украинский исполнитель и политик Святослав Вакарчук поделился своими впечатлениями от просмотра фильма и отметил, что он напоминает ему настоящую казацкую думу.

Фильм "Домой" Наримана Алиева напоминает мне казацкую думу. Долгая дорога на одном дыхании. Очень честный фильм. Ну и Ахтем Сеитаблаев – до мурашек. Обязательно сходите,

– прокомментировал лидер группы "Океан Эльзы".



Святослав Вакарчук о фильме "Домой" / скриншот из инстаграма

Марьяна Савка

Своими впечатлениями от фильма "Домой" поделилась украинская писательница и соучредитель "Издательства Старого Льва" Марьяна Савка. Она подчеркнула, что сюжет фильма довольно прост, но очень неоднозначнен, где отец не может понять сына и наоборот. В то же время Савка уверена, что эта лента про "очень мужской мир", ведь это мир ислама, в то время как в украинском кино преобладает "женщина".

Это фильм, в котором нет ни одной лишней детали. С сюжетом, который безжалостно нажимает на много болевых точек нашего общества. Безжалостный и красивый. Война, которая разрушает судьбы. Драматизм в жизни людей с разными менталитетами и религиями. Что такое, в конце концов, дом? Земля, на которой ты должен жить, или земля, в которую тебя должны похоронить? Дом как молитва или дом как могила,

– размышляла Марьяна Савка.



Марьяна Савка о фильме "Домой" / скриншот из Фейсбука



Марьяна Савка о фильме "Домой" / скриншот из Фейсбука

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Айдер Муждабаев

Украинский журналист крымскотатарского происхождения Айдер Муждабаев сначала усомнился в правдоподобности истории и ее героев, ведь фильм происходит "физически между войной на Донбассе и анексированным Крымом" и в нем сначала он не увидел "ни одного русского – ни флага оккупанта, ни лица, ни танка, ни реплики", из-за чего зрители включительно с крымскими татарами до конца не поймут о ком и о чем рассказывает это кино. Но его мнение крайне изменил его друг Павел Фельдблюм.

Мои сомнения развеял мой друг – еврейский общественный деятель Павел Фельдблюм, с которым мы в зале сидели рядом. "Здесь русские – в каждом кадре", – сказал мне он. Ахтем, Нариман и вся команда – спасибо и поздравляю! Нариман, с первой большой работой тебя! Главное – не останавливайся, у тебя вообще все еще впереди, я буду болеть за тебя,

– заверил Айдер Муждабаев.



Айдер Муждабаев о фильме "Домой" / скриншот из Фейсбука

Галина Гузьо

Украинская общественная деятельница, менеджер группы "Пиккардийская терция", певцов Оксаны Мухи и Павла Табакова, инициатор проекта "Песни войны" – Галина Гузьо – убеждена, что этот фильм о настоящих людях и "о цене, понимая которую, ни один вменяемый украинец не позволит государству Украина капитулировать".

Для меня это одно из сильнейших киновпечатлений этого года. Очень Человеческое кино. Собственно, о Человеке! А уже через Человека – о войне на Донбассе, о Крыме, о крымских татарах, об отношениях между отцом и сыном, об украинских реалиях... Поражает, что "Домой" не имеет музыкального сопровождения. Несмотря на это, внимание зрителя удерживается настолько мощно, что ты даже не замечаешь этого. Тебя держит драма. Драма жизни двух людей – здесь и сейчас. Наших современников в нашем жестоком времени,

– отмечает Галина Гузьо.



Галина Гузьо о фильме "Домой" / скриншот из Фейсбука

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Оксана Юринец

Украинский политик и народный депутат Верховной рады Украины VIII созыва Оксана Юринец поддержала Галину Гузьо, добавив, что во время просмотра фильма пережила настоящий "океан эмоций". Политик также поздравила Ахтема Сеитаблаева за блестящее перевоплощение из режиссерского амплуа в актерское и пожелала всей съемочной команде представить фильм в Лос-Анджелесе на Оскаре-2020.



Оксана Юринец о фильме "Домой" / скриншот из Фейсбука