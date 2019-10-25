Это смешно, – скандальная сестра Меган Маркл прокомментировала ее громкое интервью о трудностях

Отец и сестра Меган Маркл не пропускают ни одной возможности прокомментировать поведение их популярной родственницы. Так, на днях в сети появилось интервью старшей сестры герцогини Сассекской Саманты Маркл, которая громко отозвалась на признание Меган о ее тяжелой жизни в королевской семье.

Недавно на британском канале ITV вышел документальный фильм о герцогах Сассекских под названием "Гарри и Меган: африканское путешествие" (Harry & Meghan: An African Journey). В одном из интервью для фильма Меган Маркл призналась о том, как друзья отговаривали ее от брака с внуком Елизаветы II и она не думала, что будет так тяжело.

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Ее старшая сестра Саманта, которая вместе с отцом не прекращает поливать их пару грязью, в интервью Inside Edition прокомментировала высказывания герцогини.

Я думаю, это действительно смешно, когда кто-то, кого сопровождают по всему миру и тратят миллионы долларов на его безопасность, кто-то, кто путешествует на частных самолетах, как миллионер, может жаловаться на что-то. Она жалуется, что никто не спрашивает, все ли у нее в порядке. Ух ты, а ты сама когда-нибудь спрашивала у папы, как он после двух сердечных приступов?

– сказала Саманта Маркл в адрес сестры.

Также свое возмущение на жалобы Меган Маркл выразила известная телеведущая Венди Уильямс. Она безжалостно заявила, что никто не будет жалеть герцогиню, потому что она знала, на что идет.