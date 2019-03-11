Это все опыт, – группа KAZKA прокомментировала неудачное выступление на Нацотборе

Популярный украинский коллектив KAZKA до сих пор засыпают вопросами о фиаско на Национальном отборе к Евровидению-2019. Коллектив решил откровенно рассказать, как изменились их будни после шоу и на какие проблемы они обратили внимание.

Как рассказали музыканты в программе "Светская жизнь", участие в Нацотборе было хорошим опытом. После не совсем удачного выступления солистка коллектива Александра Зарицкая решила обратить внимание на комментарий Джамалы и записаться на уроки вокала.

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"Да, Джамала предложила занятия вокалом и мы рассматриваем наши графики. Поскольку у нас сейчас европейский тур, то немножко сложно, нет времени вообще. Но я начала заниматься сольфеджио... Мы будем больше заниматься именно интонированием, именно техникой пения", – рассказала Александра Зарицкая.

Сама артистка откровенно призналась, что знает, почему они потерпели фиаско на шоу. По словам Александры, это не было непопаданием в ноты, как писали в сети, а волнение помешало ей уверенно выступить. Вместе с тем группа KAZKA в дальнейшем будет бороться за место на сцене Евровидения.

Я бы не сказала, что там было мимо (ноты, – 24 канал), больше было проблем именно с волнением, поэтому голос казался неуверенным и колебался в интонировании. Но это все опыт, думаю, что в следующем году я точно не буду говорить, но мы хотели еще раз попробовать. Это не 100%, но мы бы хотели представлять Украину. И я сделаю все для того, чтобы звучать идеально,

– призналась солистка коллектива KAZKA.

После скандального подписания контракта певицей MARUV финалисты Нацотбора получили предложение заменить ее на Евровидении. Однако музыканты KAZKA, как и другие фавориты шоу, отказались от такого заманчивого приглашения.

"Мы не обсуждали, не встречались. Отказались, потому что не захотели вносить раздор среди наших поклонников, потому что люди начали конфликтовать. Они поделились на два лагеря: те, которые говорили, чтобы мы ехали любой ценой, и те, кто говорил, чтобы мы не ехали. Мы решили отказаться просто для того, чтобы не делать лишних конфликтов", – добавила Александра Зарицкая.

Почему группу KAZKA раскритиковали?

Во втором полуфинале Нацотбора Евровидения, который прошел 16 февраля 2019 года, участники коллектива KAZKA презентовали свою чувственную песню Apart. Звездные судьи шоу заявили, что солистка коллектива Александра Зарицкая показала не лучший результат во время выступления вживую. Как и в 2018 году, это самая большая проблема коллектива. И хоть KAZKA, по результатам голосования судей и зрителей, попала в финал Нацотбора, завоевать билет на Евровидение им так и не удалось.

Смотрите выступление группы KAZKA на Национальном отборе (видео):