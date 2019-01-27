Юморист Игорь Ласточкин кардинально изменил прическу: видеофакт

Популярный юморист Игорь Ласточкин, который триумфировал в финале шоу "Танцы со звездами 2018", решил изменить свой имидж. Юморист сделал себе стрижку и зафиксировал бьюти-перевоплощение на камеру.

Звезда развлекательных проектов "Лига смеха" и "Игры приколов" Игорь Ласточкин изрядно удивил поклонников. В своем Instagram-блоге артист опубликовал видео, на котором видно, как он меняет прическу.

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Юморист обратился к одесским парикмахерам, которые сделали ему стильную стрижку. Однако не все сторонники были в восторге от таких изменений имиджа Игоря Ласточкина, поэтому посоветовали ему больше не экспериментировать.

Согласно фото, сам артист еще не привык к новому имиджу. Игорь Ласточкин опубликовал несколько снимков, на которых предстал в стильных кепи, прикрывая новую прическу.