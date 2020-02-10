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Юная победительница Грэмми Билли Айлиш спела на Оскаре в честь усопших звезд Голливуда

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Билли Айлиш на красной дорожке Оскара 2020 / www.gettyimages.in

18-летняя американская исполнительница Билли Айлиш, как и было обещано, выступила на сцене Оскара-2020. Событие состоялось в кинотеатре "Долби" в Лос-Анджелесе, где присутствовали сотни голливудских звезд.

На красную дорожку премии Оскар-2020 эпатажная Билли Айлиш прибыла в over-size костюме Chanel, с длинными ногтями и с традиционным зеленым колорированием волос. Кому-то может показаться, что такой образ не слишком подходил Билли, но напомним, что в подобных костюмах Gucci звезда прибыла на церемонию награждения премии Грэмми-2020, где получила 5 наград.

К теме: Оскар-2020: роскошные фото звезд с красной дорожки

Біллі Айліш Оскар 2020
Билли Айлиш на красной дорожке Оскара 2020 / Getty Images

А вот на самой церемонии награждения она торжествовала с песней Yesterday группы The Beatles, во время которой на фоне большого экрана упоминались все звезды, которые умерли в течение прошлого года и были причастны к киноиндустрии. Первым на сцене появился портрет легендарного баскетболиста Коби Брайанта, который в 2018 году получил премию Оскар в номинации "Лучший короткометражный анимациний фильм" за мультфильм "Дорогой баскетбол" (Dear Basketball), где выступил автором сценария и продюсером ленты. Известно, что баскетболист погиб со своей 13-летней дочерью Джианной в авиакатастрофе накануне премии Грэмми, 26 января 2020 года.

оскар 2020
Лицо Коби Брайанта во время выступления Билли Айлиш на Оскаре-2020 / Скриншот

Билли Айлиш на Оскаре-2020: смотреть видео онлайн

 

 

 

Церемония награждения премии Оскар-2020: онлайн-трансляция
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Автор: Ульяна Журба
Теги: Голливуд Оскар Оскар 2020 LifeStyle Музыка Билли Айлиш
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