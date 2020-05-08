Юрий Горбунов показал романтический ужин с Осадчей при свечах: фото

Звездные супруги едва ли не ежедневно делятся тем, как проходит их изоляция. Если одни семьи мечтают о завершении карантинного режима, то Кате Осадчей и Юрию Горбунову время, проведенное вместе, идет только на пользу. Так, телеведущие в очередной раз показывают романтический ужин. На этот раз на их столе лазанья.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов активно ведут личный блог в соцсетях и изо дня в день публикуют новые кадры в инстаграме. Знаменитый шоумен решил похвастаться кулинарными умениями жены на всю страну. Он показал фото романтического ужина при свечах, главным блюдом которого стала лазанья.

К теме Катя Осадчая и Юрий Горбунов приготовили пиццу: домашние фото

Судя по всему, Осадчая и Горбунов – настоящие поклонники итальянской кухни, так как недавно они вместе приготовили пиццу. Так, на их столе помимо лазаньи есть и овощи – огурцы, помидоры и редька. В общем, пара придерживается правильного режима питания и занимается спортом, потому что постоянно работает в кадре. Однако в течение карантина время от времени радует себя хоть и не слишком здоровой, однако вкусной едой.

На фото предстала только Екатерина. Она одета в повседневную белую футболку и без макияжа. Юрий Горбунов не стал публично заявлять, что автором аппетитного блюда является его жена, оставив интригу в подписи.

Кто же это такую вкусную лазанью приготовил? Моя любимая?

– написал телеведущий.

Сама же Катя Осадчая тоже не обошла вниманием свои кулинарные способности. Звезда, которая тщательно следит за своим рационом, чтобы оставаться в потрясающей форме, опубликовала ужин в инстаграм-сторис, подписав фото: "Немного углеводов".



Катя Осадчая приготовила лазанью для Юрия Горбунова / Фото: Instagram Stories / @kosadcha