К чему весь этот цирк: Сергей Бабкин выпустил ироничный трек о современном обществе

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Сергей Бабкин выпустил песню "Цирк"
Сергей Бабкин выпустил песню "Цирк" / Instagram / @babkin_official

Украинский музыкант Сергей Бабкин выпустил новый сингл под названием "Цирк". Хит был издан альтер-эго исполнителя БАБ'S.

Музыкант решил записать сингл с остросоциальным подтекстом, в котором он рассказывает о "цирке сегодняшнего дня". Основным посланием Бабкина есть вопрос, что волнует каждого украинца: "К чему весь этот цирк?". Сингл вышел на официальном YouTube-канале Сергея 27 февраля.

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Песня в стиле хип-хоп войдет в ЕР артиста. Песней "Цирк" Бабин пытался выразить самые смелые мысли не только его самого, но и общества. Видеоклипа на саму песню нет, но на фоне аудиозаписи размещено изображение страшного клоуна.

Сергей Бабкин – Цирк: смотреть видео онлайн


Текст песни "Цирк"

Клоун уклоняется от поклона своим клоном,
Я сам не был там, мне рассказал один знакомый.
Распахнуты настежь двери, а света нет никакого –
Звери на то и звери, чтобы действовать вне закона.
Вольные стрелки увы не все Робин Гуды
Птицы попадают в силки, а реки бьются в запруды.
Скрытые недруги прячутся друг от друга подальше
Насколько хватит сил, лажи и фальши


Припев:
К чему весь этот цирк: смертельные трюки?
К чему весь этот цирк: фокусы, ловкие руки?
К чему весь этот цирк: лекарство от скуки?
К чему весь этот цирк: достижения науки?
К чему весь этот цирк? Я сам себя рулю
Зрители молодцы – все сомнения сводят к нулю
К чему весь этот цирк? Выпрыгивать из брюк
Мудрые старцы учат не делать лишний трюк
К чему весь этот цирк? Я этого не люблю
Как у Высоцкого – "миллион меняют по рублю"
К чему весь этот цирк? Из отдаленных мест
Съезжаются творцы мутить мега замес!

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Теги: Музыка LifeStyle Сергей Бабкин
Источник: LifeStyle 24
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