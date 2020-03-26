Кайя Гербер поделилась милым фото с щенком: Мы остаемся дома

18-летняя модель, дочь иконы фэшн-индустрии Синди Кроуфорд Кайя Гербер придерживается установленных правил карантина и остается дома. Звезда опубликовала нежное фото с домашним любимцем.

Кай Гербер в свои 18 лет уже подкорила не один мировой подиум и построила блистательную карьеру. Модель не боится прибегать к экспериментам и знает, как увлечь зрителя. Однако во время пандемии коронавируса она, как и большинство людей, остается дома, чтобы обезопасить себя и родных от болезни.

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Covid-19 уже успел разрушить планы миллионов людей по всему миру. Различные сферы деятельности терпят большие убытки, в больницах не хватает необходимого оборудования и мест для пациентов. Врачи призывают оставаться дома ради них, ибо в противном случае скоро они не смогут всех спасти. Звезды также призывают сторонников соблюдать карантин и без лишней надобности не выходить на улицу. К их числу присоединилась Кайя Гербер, которая на собственном примере показала, как находится в изоляции.

Она вместе со своим песиком отдыхает от постоянной суеты и напряженного графика. Модель поделилась фотографией, на которой спит с домашним любимцем. Она одета в серую спортивную кофту, а на ее лице едва заметный макияж, или его вообще нет.

"Мы остаемся дома", – коротко подписала фото Гербер.

Отметим, по состоянию на 25 марта в мире подтверждено 463 418 случаев коронавируснойї болезни Covid-19. Из них 20 912 человек умерли, 113 802 полностью выздоровели. Для уменьшения риска инфицирования людей призывают оставаться дома.



Правила, которые могут спасти жизнь / Инфографика 24 канала