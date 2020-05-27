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Кайли Дженнер впечатлила аппетитной фигурой в стильном купальнике: фото

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Сексуальная Кайли Дженнер
Сексуальная Кайли Дженнер / Instagram / @kyliejenner

Американская миллиардерша Кайли Дженнер уже не может дождаться, пока отправится на роскошный отдых в какую-то из экзотических стран. А пока звезда находится на самоизоляции дома и примеряет стильные образы, которые уже покорили фанатов.

Для новой фотографии в инстаграме американская звезда надела стильный черный бюстгальтер, который прекрасно подчеркивал ее зону декольте, и джинсы оранжевого цвета с черными нашивками. Ее образ дополнила новая прическа в форме высокого и длинного хвоста, которую она в последнее время начала демонстрировать в сети, и нежный макияж с черными стрелками. Новый снимок очень понравился фанатам Кайли, из-за чего те засыпали ее приятными комплиментами.

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В инстаграм-сторис звезда также поделилась несколькими пикантными фотографиями с прошлого лета, на которых позировала в сексуальном розовом купальнике возле тропических растений. Автором снимков стал именитый фэшн-фотограф Greg Swales. 

Для просмотра фотографий листайте вправо:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kylie ? (@kyliejenner)

 

 

Автор: Ульяна Журба
Теги: Эротика Новости LifeStyle Стиль и мода LifeStyle Мода Кайли Дженнер
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