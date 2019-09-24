Кайли Дженнер готова к новым миллиардам: звезда создаст коллаборацию с известным брендом

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Кайли Дженнер и Оливье Рустен
Кайли Дженнер и Оливье Рустен / Instagram / @kyliejenner

Самая молодая миллиардерша мира, 22-летняя Кайли Дженнер, которой удалось создать успешный бизнес, готова к новому сотрудничеству. Основательница миллиардного бренда Kylie Cosmetics поделилась с фанатами грандиозными планами на будущее, заявив, что готовится к масштабному запуску.

Об этом Кайли Дженнер традиционно сообщила на своей странице в Instagram. Ведь там за ней следит почти 150 миллионов поклонников.

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Анонсом будущего сотрудничества были поражены более 13 тысяч людей, которые не жалели оставлять комментарии под фотографией основательницы косметической марки.

На фото 22-летняя Кайли Дженнер появилась с не менее успешным и известным Оливье Рустеном. 34-летний французский модельер является креативным директором марки Balmain. Как сообщила американская звезда, бьюти-бренд Kylie Cosmetics объединится с домом Balmain, чтобы создать совместную коллекцию косметики.

На коллаборацию ее вдохновил наряд от модного бренда, который она надевала на церемонию награждения Грэмми. Правда, в коллекции косметики сотрудничество не закончится. Кайли Дженнер выступит арт-директором по макияжу на его показе в Париже.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

 

 

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Теги: LifeStyle Кайли Дженнер
Источник: LifeStyle 24
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