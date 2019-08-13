Кайли Дженнер и ее 1-летняя дочь надели одинаковые наряды в Позитано: фото

Самая молодая миллиардерша в мире Кайли Дженнер отправилась в Италию, чтобы отпраздновать свое 22-летие. Со знаменитостью приехали ее друзья, семья и любимый Трэвис Скотт, с которым она воспитывает совместную дочь Сторми. Для морской прогулки в Позитано Кайли подготовила одинаковые образы для себя и девочки.

Новые снимки с годовалой дочерью Кайли опубликовала на своей странице в Instagram, где за Дженнер следят 143 миллиона подписчиков.

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Для празднования дня рождения девушка арендовала роскошную яхту Tranquility, цена которой 250 миллионов долларов. Для морской прогулки в сказочном итальянском городе Портофино Кайли примеряла мини-платье из денима из коллекции TLZ L'Femme. Добавим, что цена наряда весьма демократичная, если сравнивать с другими элементами гардероба Дженнер. На официальном сайте платье стоит 175 долларов.

Свою дочь звездная мама одела в платье в похожем стиле. "Любовь моя", – лаконично подписала снимок на итальянском языке 22-летняя миллиардерша.



Кайли Дженнер с дочерью Сторми / Instagram / @kyliejenner

Добавим, что звездная мама часто подбирает схожие образы для себя и для Сторми. Сама же Кайли Дженнер не экономит на вещах для дочери. У годовалой девочки уже есть коллекция сумок от люксовых брендов, общая стоимость которых более 30 тысяч долларов.



Кайли Дженнер с дочерью Сторми / Instagram / @kyliejenner



Кайли Дженнер с дочерью Сторми / Instagram / @kyliejenner