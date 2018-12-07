Кайли Дженнер обнажила спину в нежной фотосессии украинки

Американская бизнесвумен и звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян" Кайли Дженнер опубликовала волшебные фото в своем блоге. Автором снимков была украинка Саша Самсонова.

Черно-белые фото Кайли Дженнер сделали в поле. Для стильной фотосессии она надела меди-платье с пикантным вырезом. Во время съемки ветер игриво надувал платье, обнажая роскошную спину и талию Кайли Дженнер.

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Стоит отметить, что на руках у знаменитости была ее дочь – Сторми. Девочка, закутанная в белый плед, лежала на руках у звездной мамочки.

Моей дочери скоро 1 год, – написала Кайли Дженнер, намекая на шумное празднование.

Кайли Дженнер и маленькая Сторми позировали перед камерой фотографа Саши Самсоновой. Украинка уже не впервые сотрудничает с семьей Кардашян. Для общего бьюти-проекта Кайли и Кендалл, фотограф создала рекламный постер, который звезды уже опубликовали в своих блогах.