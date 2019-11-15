Кайли Дженнер похвасталась пышными формами в купальнике: сексуальные фото

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Кайли Дженнер в купальнике / Instagram / @kyliejenner

Самая успешная инстаграм-блогер Кайли Дженнер не перестает удивлять своих поклонников. На днях она отправилась на отдых, откуда успела опубликовать жаркие снимки.

Пока косметический бизнес Кайли Дженнер помогает ей получать миллионные прибыли, звезда активно развивает не менее успешное дело – блог в инстаграме. Ежедневно знаменитая американка публикует горячие фото, на которых хвастается своими аппетитными формами. Сейчас более 150 миллионов пользователей сети следят за популярной страницей, оценивая фото Кайли миллионными лайками.

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15 ноября бизнесмен опубликовала очередные сексуальные фото с отдыха. Кайли Дженнер выбрала любимый курорт семьи Кардашян – острова Теркс и Кайкос. Они расположены в Атлантическом океане, поэтому журналисты не могут незамеченно попасть туда.

Перед камерой Кайли Дженнер предстала в экстравагантном купальнике с желто-оранжевым принтом. Яркий пляжный наряд одна из сестер Кардашьян решила дополнить массивными украшениями и тонкой цепочкой на талии. Кайли игриво позировала, демонстрируя свои пышные формы и идеальный пресс.

Кайлі Дженнер в купальнику
Кайли Дженнер в купальнике / Instagram / @kyliejenner

Американська бізнесменка Кайлі Дженнер на відпочинку Американская бизнесмен Кайли Дженнер на отдыхе / Instagram / @kyliejenner

Сексуальна Кайлі Дженнер
Сексуальная Кайли Дженнер / Instagram / @kyliejenner

Не менее горячим фото Кайли Дженнер поделилась перед отъездом на курорт. Американская бизнесвумен похвасталась рекламной фотографией собственного косметического бренда Kylie Skin. Перед поклонниками она предстала в мокром наряде и небрежной прической.

Кайлі Дженнер у рекламі власного бренду
Кайли Дженнер в рекламе собственного бренда / Instagram / @kyliejenner

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Автор: Надежда Биленко
Теги: Отдых Новости LifeStyle Кайли Дженнер Эротика LifeStyle
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